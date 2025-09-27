Wakazi wa "Umm al-Rashrash" Wameshtuka! / Eilat Sio Salama

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), gazeti la lugha ya Kiebrania "Maariv" lilikiri kwamba wakazi wa Eilat inayokaliwa wako katika hali ya mshtuko na kukata tamaa baada ya shambulio la hivi karibuni la Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen dhidi ya eneo hilo.

Ripoti hiyo ilisema: Shambulio la Yemen kwenye kituo cha utalii cha Eilat linaweka rehani mshipa wa kiuchumi na kijamii wa mji huo, na hauko salama tena. Wakazi wa Eilat walisisitiza kwamba Netanyahu ameharibu kila kitu. Eilat ilikuwa eneo tulivu ambalo sasa limeingia katika hali hatari.

Yahya Sarea', msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, alitoa taarifa akitangaza kufanyika kwa mashambulizi ya droni kwenye baadhi ya maeneo ya adui wa Kizayuni kusini mwa maeneo yanayokaliwa.

Katika taarifa hiyo, alisema kuwa vikosi vya Yemen vilivunja Bandari ya "Umm al-Rashrash" katika maeneo yanayokaliwa kwa kutumia droni mbili.

Ikumbukwe kwamba hapo awali, vyombo vya habari vya Kizayuni vilitangaza kuwa idadi ya majeruhi katika shambulio la droni la jeshi la Yemen huko Eilat inayokaliwa ilifikia watu 48.