Makabiliano ya kimya kati ya Misri na Israel huko Sinai

katika wiki za hivi karibuni, peninsula ya Sinai imekuwa eneo nyeti sana; mahitaji ya Misri ya kuhakikisha usalama wa mipaka baada ya vita vya Gaza yameungana na wasiwasi mkubwa wa Israel juu ya mabadiliko ya usawa wa nguvu na usambazaji wa kijeshi katika eneo hilo.

Cairo inaona kuimarisha uwepo wake mashariki mwa Mfereji wa Suez kama hatua ya kujilinda dhidi ya ugaidi na usafirishaji haramu wa bidhaa, lakini Tel Aviv inaona hatua hizo kama ukiukaji wa kifungu cha usalama kilichomo katika makubaliano ya amani ya Camp David.

Katika muktadha huu, matukio ya vita katika Bahari Nyekundu yameathiri usafirishaji wa meli na mazoezi ya kijeshi "Nyota Angavu 2025" yaliyoendeshwa kwa usaidizi wa Marekani na Misri yanaonyesha mtandao mpana zaidi wa mshikamano wa kijeshi.

Israel kupitia njia za Washington inajitahidi kuweka shinikizo kwa Misri, wakati Misri inasisitiza kuwa uwepo wa majeshi yake uko halali na unafuatana na makubaliano ya Camp David.

Ramani ya uwepo wa kijeshi wa Misri Sinai:

1- Vyombo vya habari vya Marekani hivi karibuni vimefichua kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliomba msaada kutoka Washington kumshinikiza Cairo kwa madai ya "ukiukaji mkubwa" wa makubaliano ya Camp David ya mwaka 1979.

2- Tovuti ya "Axios" imeandika kuwa Netanyahu alimtumia Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Mark Rubio, orodha ya shughuli za kijeshi za Misri Sinai ambazo anaona ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano hayo.

3- Misri imejibu kwa kusema kuwa majeshi yake yamewekwa Sinai kwa ajili ya usalama wa mipaka na kwa kuzingatia makubaliano ya amani.

Ugawaji wa Sinai kulingana na makubaliano ya amani:

1- Eneo A karibu na Mfereji wa Suez linaruhusu kuwepo kwa kundi kamili la jeshi.

2- Eneo B, ambapo majeshi ya mipakani wenye silaha za mkombozi pekee wanaweza kuwepo.

3- Eneo C, karibu na mpaka, ni eneo la raia ambapo polisi wenye silaha ndogo tu wanaruhusiwa.

Ushahidi unaonyesha kuwa tangu mwanzo wa 2024, Misri imeongeza majeshi na vifaa vya kijeshi katika mikoa ya Rafah, Sheikh Zuweid na kaskazini-mashariki ya Sinai kwa ajili ya kukabiliana na ugaidi, kudhibiti usafirishaji haramu na kuzuia wakimbizi wa Gaza.

Picha za satelaiti zinaonyesha Misri imefanya ujenzi wa kuta na maeneo ya kuziba njia kando ya mpaka.

Msimamo wa Israel:

1- Afisa mmoja wa Israeli aliiambia Axios kuwa hatua za Misri ni hatari na zinachangia wasiwasi mkubwa.

2- Viongozi wa Israel wamesema kuwa kuimarisha uwepo wa kijeshi wa Misri kumeibua mgogoro mpya baina ya pande hizi mbili, na mawasiliano ya moja kwa moja hayajazaa matunda.

3- Israel inatafuta msaada kutoka Washington kuweka shinikizo zaidi.

Dhana za Diplomasia:

1- Kauli za Netanyahu kuhusu ndoto ya "Israeli kubwa" zilizua kashfa, na Cairo ilizitaka ufafanuzi rasmi.

2- Misri imedai kuondolewa kwa nguvu za Israeli kwenye mpaka wa Gaza.

3- Uhusiano wa kidiplomasia uko chini, Misri haijapokea balozi mpya wa Israeli na haikuwepo balozi wake Tel Aviv.

Mustakabali wa uhusiano Misri-Israeli:

1- Misri ina wasiwasi kuhusu vita vinavyoendelea Gaza na mashambulizi ya Israel.

2- Rais Abdel Fattah el-Sisi ameonya kwamba hali hii inaweza kuathiri makubaliano ya amani yaliyopo na kuzuia mazungumzo ya amani mpya.

3- Misri imekataa uwepo wa majeshi ya Israeli karibu na mpaka wa Gaza.

Ushirikiano wa kijeshi kati ya Misri na China umeongezeka:

1- Misri imeimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga katika Sinai kwa kutumia mifumo ya ulinzi ya HQ-9B kutoka China.

2- Mazoezi ya pamoja ya anga kati ya Misri na China yalifanyika mwaka 2025, ikionyesha mabadiliko ya kimkakati.

3- Mazoezi ya pamoja ya baharini pia yamefanyika mara kadhaa bila kuwa rasmi.

Kwa ujumla, mzozo huu unadhihirisha mabadiliko makubwa ya kijeshi na kisiasa katika eneo la Sinai, ukiweka shaka amani iliyokuwepo kwa muda mrefu baina ya Misri na Israel.