Shambulio Dhidi ya Meli ya Mizigo ya Bendera ya Uholanzi Karibu na Pwani ya Aden, Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (a.s.) - Abna, kampuni ya usalama wa baharini ya Uingereza "Ambrey" ilitangaza kuwa meli ya mizigo yenye bendera ya Uholanzi ililengwa na kushambuliwa maili 120 za baharini kusini mashariki mwa bandari ya Aden nchini Yemen.

Bodi ya Uendeshaji Biashara ya Baharini ya Uingereza (UKMTO) iliripoti kuwa projectile isiyojulikana ilifyatuliwa kuelekea meli, na kusababisha moto ndani yake. Rada za baharini na ripoti za wenyeji pia ziliripoti kuonekana kwa moshi karibu na meli.

"Ambrey" ilithibitisha kwamba meli hiyo haikuwa imewasha Mfumo wake wa Utambulisho wa Kiotomatiki (AIS) wakati wa tukio hilo. Meli hiyo pia ilikuwa imeshambuliwa hapo awali, mnamo Septemba 23, ilipokuwa ikielekea Djibouti.

Kampuni inayomiliki na kuendesha meli, "Minervafahrt", ilisema katika taarifa yake kwamba chombo hicho kiliharibiwa vibaya sana kutokana na mlipuko wa bomu lisilojulikana. Kufuatia shambulio hilo, moto ulizuka kwenye staha na mabaharia wawili walijeruhiwa.

Hivi sasa, operesheni ya kuwaondoa mabaharia 19 wa meli hiyo inaendelea kwa kutumia helikopta na kwa ushirikiano wa meli zilizopo katika eneo hilo.