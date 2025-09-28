Kulingana na Shirika la Habari la ABNA likinukuu TASS, Maria Zakharova, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, alifananisha jaribio la nchi tatu – Ujerumani, Uingereza, na Ufaransa, zinazojulikana kama Troika ya Ulaya – kurejesha vikwazo vya zamani vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na udanganyifu na kusema kwamba vikwazo vyao vya kisheria si halali.

Katika ujumbe kwenye chaneli yake ya Telegram, Zakharova alikumbusha kuwa suala hili linahusu utaratibu wa snapback na inamaanisha mchakato wa uanzishaji wa haraka wa kurejesha vikwazo vya zamani vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran.

Aliongeza: Wazungu walifanya hila kwa kukwepa mchakato wa utatuzi wa masharti yanayobishaniwa yaliyowekwa katika Azimio la 2231.

Mwanadiplomasia huyo wa Russia aliongeza: Pande zote zinapaswa kwanza kuchunguza madai katika utaratibu wa kutatua migogoro na kisha kurejelea suala hilo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tu wakati njia zote zimefunga. Kinyume na madai ya nchi hizo tatu za Ulaya, utaratibu huu haukutumiwa. London, Paris, na Berlin waliondoa hatua hizo na mara moja kuwasilisha karatasi kwa Baraza la Usalama. Kitendo hiki, kwa mtazamo wa sheria za kimataifa, kinafanana na udanganyifu: "Ukivunja kanuni wewe mwenyewe, unapoteza haki ya kutumia mifumo iliyomo ndani yake."

Zakharova alisisitiza: Walituma barua kwa Baraza la Usalama mnamo Agosti 28, na leo, Septemba 27, kipindi cha siku 30 kinaisha. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halikupitisha azimio ambalo lingeendeleza msamaha wa vikwazo dhidi ya Iran, na kwa maoni ya London, Berlin, na Paris, msamaha huu uliisha rasmi. Mnamo Oktoba 18 (wiki tatu zijazo), makubaliano ya nyuklia yataisha, na nchi za Ulaya, kwa kifupi, kutokana na ukosefu wa muda, walijaribu kulazimisha uamuzi wao kwa gharama yoyote kabla ya kuanza kwa urais wa Russia wa Baraza la Usalama. Russia na Uchina walipinga jambo hili. Suala linategemea sio tu msimamo wa kisiasa, bali pia na hamu ya kuhifadhi uadilifu wa kisheria.

Kwa mujibu wake, Moscow na Beijing mnamo Septemba 26 walifanya jaribio lao la mwisho la kuhifadhi uhalali na kuongeza athari ya Azimio la 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

Zakharova alisisitiza: Kitendo hiki kingeweza kutoa muda wa kutafuta suluhisho la kidiplomasia na kuzuia ongezeko la uhasama linaloweza kutabirika. Hata hivyo, haja ya Wazungu ilikuwa ongezeko la papo hapo kwa sababu walikuwa na haraka; kwa kweli, uwezo wao ungekoma baada ya Oktoba 18. Ndiyo maana azimio la Baraza la Usalama halikuongezwa; Magharibi walipiga kura dhidi yake.

Mwanadiplomasia huyo wa Russia alihitimisha kwa kusisitiza: Kwa maneno mengine, walikiuka kanuni mbili za msingi za sheria za kimataifa, yaani, "Pacta sunt servanda" (lazima kutimiza ahadi) na "Mafundisho ya Mikono Safi" (Clean Hands Doctrine). Magharibi iliweka mfumo wa usawa na usimamizi katika hatari ya uharibifu.