Wizara ya Ulinzi ya Iran: Hakuna Nguvu Yenye Haki ya Kuingilia Uwezo wa Makombora ya Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Iran, Brigedia Jenerali Reza Talaeinik, amesisitiza kuwa hakuna taifa au nguvu yoyote ya kigeni iliyo na haki ya kuingilia uwezo wa makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Akikanusha shinikizo kutoka Marekani na mataifa ya Magharibi yanayotaka kupunguzwa kwa uwezo wa makombora ya Iran, alisema kuwa usalama na maslahi ya taifa la Iran ni mstari mwekundu, na hakuna aina yoyote ya uingiliaji wa kigeni itakayokubaliwa katika nguvu za ulinzi wa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi, Brigedia Talaeinik alibainisha kuwa Marekani na washirika wake wanasisitiza mazungumzo kuhusu programu ya makombora na wanataka kupunguza umbali wa makombora ya Iran. Hata hivyo, alisema kuwa msingi wa uwezo wa makombora ya Iran ni kulinda usalama na maslahi ya kitaifa ya wananchi wake.

Msemaji huyo aliongeza kuwa moja ya misingi ya kitaifa ya Iran ni kulinda uwezo wa kijeshi na wa ulinzi kwa ajili ya kukabiliana na vitisho vyovyote vinavyoweza kutokea, na kwa msingi huo, hakuna nafasi kwa nguvu za kigeni kuingilia au kuamua kiwango cha ulinzi na uwezo wa makombora ya Iran.