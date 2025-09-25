Dakika chache zilizopita | Mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Sanaa / Madai ya Israel kuhusu malengo ya mashambulizi ya leo + Video

Ripoti kutoka Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- inaripoti kuwa muda mfupi uliopita, utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi katika Sanaa, mji mkuu wa Yemen.

Kulingana na Televisheni ya Kizayuni Channel 13, mashambulizi yaliyofanyika jioni hii yalilenga baadhi ya vituo vinavyohusiana na maafisa wakuu wa Yemen, ghala za silaha, na vituo vya kijeshi karibu na maeneo ya Al-Sabeen na Bab Al-Yemen.

Miongoni mwa malengo yaliyolengwa ni pamoja na: makao makuu ya amri ya jumla ya waasi wa Houthi, maeneo ya mashirika ya usalama na taarifa za serikali, makao ya idara ya matangazo ya kijeshi ya Houthi, pamoja na kambi za kijeshi ambazo zilijumuisha silaha na wanajeshi wa serikali katika eneo la Sanaa.