Lula da Silva katika Umoja wa Mataifa alisema: "Hakuna kitu kinachoweza kuhalalisha kuwaua watoto."

Kwa ripoti ya Shirika la Habari la Ahlul‑Bayt (as) -ABNA-: Rais wa Brazili, Lula da Silva, alimpongeza Emmanuel Macron na Mohammed bin Salman kwa uongozi wao katika kikao cha Umoja wa Mataifa, na akakumbusha kwamba wazo la uundaji wa mataifa mawili lilianzishwa mwaka 1947, wakati Umoja wa Mataifa ulipopitisha mpango wa mgawanyo uliowasilishwa na O­svaldo Arana, raia wa Brazili. Alisema kwa majuto:

“Wakati huo, dhana ya mataifa mawili ilizaliwa, lakini tu taifa moja limepatikana.”

Katika hotuba yake, Lula alikanusha uhalali wa unyanyasaji wa Israeli wa ardhi ya Palestina, na kusema kwamba jamii ya kimataifa haiwezi kupuuza kilichoko kinachoitwa ukombozi wa kikabila. Alijiuliza:

“Je, tutaongea kuhusu eneo wakati uvamizi haramu unaongezeka kila wakati kwa kila makazi mpya? Je, tutahifadhi watu tukiwa tunashuhudia ukombozi wa kikabila unaoendelea hivi sasa?”

Aliongeza kwamba mzozo huu ni “kielelezo kikubwa cha vikwazo mbele ya ushirikiano wa kimataifa” na kwamba matumizi ya haki ya ukaidi wa kubatilisha maamuzi ya Baraza la Usalama yanaudhoofisha maana ya Umoja wa Mataifa.

Lula pia alitaja kuwa vitendo vinavyofanywa na Hamas havikubaliki, lakini alisisitiza kwamba hakuna kisingizio kwa uhasama wa Israeli kuwa chini ya uwiano; alikataa mauaji ya raia wasio na hatia na uharibifu ukiwa mkubwa wa makazi ya Palestina, na vitendo vinavyoweka njaa kama silaha ya vita na kuwashambulia wale wanaotafuta msaada, akasema hivyo si halali.

Alishutumu vitendo vilivyoleta madhila kwa watu wa Palestina na kusema:

“Kinachoendelea Ghaza si tu uharibifu wa watu wa Palestina, bali ni jaribio la kuondoa ndoto yao ya kuunda taifa.”

Alisema watu zaidi ya nusu milioni ya Palestina hawana chakula cha kutosha—idadi ambayo ni kubwa kuliko makazi ya miji kama Miami au Tel Aviv. Akiwaambia kimataifa, alisema kwamba njaa haitoshi kuumiza mwili tu; inavunja roho pia.

Lula alikumbusha kwamba Brazili tangu 2010 imetambua rasmi Palestina ndani ya mipaka ya 1967, ikijumuisha Ukanda wa Gaza na Ukingo Magharibi.

