Balozi wa Marekani nchini Israel: “Iran haikuelewa ujumbe wa shambulio la mabomu huko Fordow”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Balozi wa Marekani ndani ya Israel amesema kuwa Iran haikuelewa ujumbe uliokusudiwa kupitia shambulio la mabomu lililofanyika katika eneo la Fordow. Kauli hiyo inaashiria kuwa Marekani inaamini kuwa Iran inaendelea kupanga au kufanya mambo hatarishi licha ya mashinikizo na ujumbe wa kijeshi uliotumwa hapo awali.



Kwa mujibu wa balozi huyo, matukio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa Tehran bado haijabadilisha mwelekeo wake, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kwa Washington na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati.



Kauli hii imekuja katika kipindi cha kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na kiusalama kati ya Marekani, Israel na Iran, huku wachambuzi wakionya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha hatua zaidi za kijeshi au vikwazo vya kisiasa endapo juhudi za kuizuia Iran hazitazaa matunda.