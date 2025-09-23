"Abdulaziz bin Abdillah Al-Sheikh", Mufti Mkuu wa Saudi Arabia, Amefariki Dunia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sheikh Abdulaziz bin Abdullah Al-Sheikh, Mufti Mkuu wa Saudi Arabia, ambaye pia alikuwa Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Wanazuoni na Rais wa Kamati ya Kudumu ya Fatwa, amefariki dunia siku ya Jumanne. Jamii ya kidini na kielimu nchini Saudi Arabia imetambua na kupongeza mchango wake mkubwa katika kuhudumia Uislamu na Waislamu.

Sheikh Al-Sheikh alikuwa mmoja wa viongozi maarufu wa kidini nchini humo na kwa miaka mingi alishikilia nafasi za juu katika taasisi za kidini. Alizaliwa katika jiji la Makka tarehe 30 Novemba 1943, na alikuwa mjukuu wa Muhammad bin Abdulwahhab, mwanzilishi wa madhehebu ya Wahhabiyya. Mara kwa mara, baadhi ya kauli zake tata zilienea katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na zikakumbwa na kejeli na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wananchi.