Jinsi Vitisho vya Katz Dhidi ya Kiongozi wa Ansar Allah wa Yemen Vilivyogeuka Kuwa Kichekesho

Kulingana na shirika la habari la Abna, likirejea Al Jazeera, Dk. Hizam al-Asad, mmoja wa viongozi wakuu wa harakati ya Ansar Allah wa Yemen, alidharau vitisho vya "Israel Katz," waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, vya kumuua Abdul-Malik al-Houthi, kiongozi wa Ansar Allah, na kuikalia Sanaa.

Katika mahojiano na Al Jazeera, Hizam al-Asad alisema kwamba utawala wa Kizayuni leo uko katika hali ya kutokuwa na uwezo na kushindwa. Aliongeza: "Yemen inaendelea na mashambulizi yake ndani ya eneo la Palestina lililokaliwa, inazuia meli za adui wa Kizayuni kusafiri katika Bahari Nyekundu na inaendelea kuunga mkono upinzani katika Ukanda wa Gaza."

Mwanachama huyu wa Ansar Allah, akijibu vitisho vya utawala wa Kizayuni vya kumuua Sayyid Abdul-Malik al-Houthi na madai kwamba bendera ya utawala huo itawekwa huko Sanaa hivi karibuni, alisema kwamba Wazayuni hawawezi kuifikia Yemen, lakini Jaffa, Haifa, Akko, Eilat, Be'er Sheva na maeneo mengine ya Palestina yaliyokaliwa yako karibu na vikosi vya kijeshi vya Yemen, na bendera ya Palestina na bendera za umma wa Kiarabu na Kiislamu zitawekwa huko.

Waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni, Ijumaa, katika tishio la wazi dhidi ya kiongozi wa harakati ya Ansar Allah, alimtishia kumuua na kudai: "Tutabadilisha kauli mbiu 'Kifo kwa Israeli' na 'Laana kwa Wayahudi' iliyoandikwa kwenye bendera ya Houthi kwa bendera ya Israeli."

Hizam al-Asad, akizungumzia jibu la Ansar Allah kwa vitisho hivi, alisema: "Jibu letu kwa vitisho vya maafisa wahalifu wa utawala wa Kizayuni litakuwa jibu la kiutendaji ambalo linatekelezwa kupitia operesheni endelevu kwa ajili ya kuunga mkono Gaza na kujibu mashambulizi ya Wazayuni dhidi ya Yemen."

Alisisitiza: "Kile kilicho mbele ni kibaya zaidi na cheusi kwa wakaliaji, na mshangao wetu ni mkubwa, wenye nguvu na uharibifu."

Mohammed al-Maqaleh, aliyekuwa mwanachama wa Kamati ya Mapinduzi ya Ansar Allah, alisema kuwa vitisho vya waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni vya kuikalia Sanaa ni uchochezi wa wazi dhidi ya Wayemen na vitisho hivi vitajibiwa uwanjani; hata kama vitisho hivi havina ukweli na haviwezekani na lengo lao ni tu kutisha.

Alisema: "Tishio la kumuua kiongozi wa harakati ya Ansar Allah halitatuogopesha kamwe, na mwishowe, maisha na kifo viko mikononi mwa Mungu na si Wazayuni. Lakini vitisho hivi vinatufanya tuwe waangalifu zaidi na wenye macho makali."

Afisa huyu wa zamani wa Ansar Allah alisisitiza: "Adui anapaswa kujua kwamba wakati Abdul-Malik al-Houthi alipoanza mapambano dhidi ya utawala wa Kizayuni, alijua vizuri kwamba gharama yake itakuwa kubwa, na kwa hiyo alijiandaa kiakili na kimwili, na kwa ufahamu kamili, ujasiri, azimio na uwajibikaji mkubwa aliamua kusimama dhidi ya adui, bila kujali sadaka yoyote."

Brigedia Jenerali Abed Mohammad al-Thawr, Naibu Mkuu wa Idara ya Mwongozo wa Maadili katika Wizara ya Ulinzi ya Yemen, alisema kwamba vitisho vya utawala wa Kizayuni na viongozi wake havina athiri yoyote kwao. Hatua za usalama zilizopo Sanaa ni pana sana, na utawala wa Kizayuni haukuweza kufikia kamanda yeyote wa kijeshi wa Yemen; achilia mbali Sayyid Abdul-Malik al-Houthi.

Aliongeza: "Huduma za usalama na ujasusi zinafanya kazi kwa uwezo wao wote, na seli za ujasusi ambazo zilikuwa zikitoa habari nyingi kwa adui zimekamatwa. Leo Wazayuni na Wamarekani wamepoteza macho yao huko Yemen, na hakuna tena jicho la kuwapa habari za ujasusi."

Afisa huyu wa kijeshi wa Yemen alisisitiza: "Vitisho hivi vya adui wa Kizayuni vinakuja baada ya vikosi vya kijeshi vya Yemen kufanya mashambulizi makali ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala huu; kama shambulio la hivi karibuni la ndege isiyo na rubani kwenye hoteli ndani ya Eilat. Umbali wa kijiografia kati ya Palestina iliyokaliwa na Yemen unazidi kilomita 2000, na hii inafanya kazi kuwa ngumu sana kwa Wazayuni."

Aliendelea: "Hatua za usalama za kumlinda Sayyid Abdul-Malik al-Houthi ni sahihi sana na kali, na hakuna mtu anayeweza kumfikia. Vikosi vya kijeshi vya Yemen, kwa nguvu zao zote, ufanisi na umakini, wanajaribu kufikia malengo nyeti ndani ya eneo la Palestina lililokaliwa. Zaidi ya hayo, tuna silaha mpya ambazo zimesababisha pengo kubwa katika safu za adui na kumuweka katika hatari; hasa kwa kuwa kila mtu ameona kwamba mifumo ya ulinzi ya Wazayuni haikuweza kuzuia ndege zisizo na rubani na makombora ya Yemen."

Afisa huyo wa kijeshi wa Yemen alibainisha: "Tuna aina mpya za ndege zisizo na rubani za mashambulizi na kujilipua, na makombora mapya ya kupambana na adui wa Kizayuni ambayo bado hatujazifichua, na zinatofautiana na kombora la hypersonic la Palestina 2 na pia kombora la juu ambalo hubeba vichwa vingi."

Alimalizia kwa kusema: "Silaha hizi mpya zitamfanya adui awe katika hali ya kutokuwa na uwezo kabisa; hasa kwa kuwa vikosi vya kijeshi vya Yemen vimefanikiwa kuweka mzingiro kamili wa bahari na anga dhidi ya utawala wa Kizayuni."