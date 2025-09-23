Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, amesema kwamba uhasama wa Serikali ya Marekani dhidi ya nchi yake umezaa matokeo tofauti na vile walivyotarajia: Umeimarisha umoja katika taasisi zote za taifa na mipango ya Marekani imeanguka.

Maduro alitoa shukrani kwa wananchi waliyoitikia wito wa kujitayarisha kwa ajili ya kujilinda, na alisema kwamba majibu ya Venezuela kwa uharibifu wa Marekani yalikuwa ya ustahimilivu, utulivu na uamuzi thabiti, hatua ambazo zilipunguza mkakati wa Marekani wa kutumia hadithi zisizo sahihi, kuongeza msuguano, na kuanzisha tukio litakalotumika kama sababu ya kuingilia kati.

Akaongeza kwamba madai ya Marekani dhidi ya Venezuela hayakuaminiwa kwa sababu taasisi nyingi za kimataifa — kama UN kuzuia uhalifu, shirika la forodha la dunia, na Umoja wa Ulaya — mara kwa mara zimeridhia juhudi thabiti za Venezuela kupambana na usafirishaji haramu wa dawa za kulevya.

Rais alisema kwamba kampeni ya uhasama Washington haikuanguka tu, bali pia iliunda makubaliano ya kitaifa ambayo yamejumuisha usalama wa 90% ya watu kwa utawala wa nchi yao na ulinzi wa amani.

Alitaja matokeo ya utafiti huru kwamba ** asilimia 68% ya Wavenzuela wangepigania nchi yao kwa silaha iwapo kutakuwa na uvamizi**, na kwamba 93% hawapendi serikali ya Marekani.

Aidha, alisema utafiti unaonyesha kwamba msaada kwa rais na serikali ya Bolivaria umeongezeka hadi 61%, kiwango ambacho yeye alisema ni juu kabisa tangu apigwe kura.

Aliongeza kwamba msaada kwa makundi ya mrengo wa kulia yanafuata Marekani umeshuka hadi 6%, na kwamba mrengo huo uko karibu kufifia kabisa.

Rais alisisitiza kwamba uvamizi wa Marekani, umoja wa kitaifa, na msaada wa kimataifa kutoka kwa harakati za ndani ya kijamii, mashirika ya haki za binadamu, na serikali za Amerika ya Latina, Karibi na duniani kote umeimarisha nguvu ya nchi yake badala ya kuizorotesha.

Maduro pia aliitaka kuongeza juhudi kwa wingi kwa ajili ya kulinda utawala wa taifa, amani na haki za kijamii dhidi ya kampeni za kusambaza habari za uongo na vitisho kutoka nje.

Alimalizikia kwa kukumbuka watu wa kihistoria kama Simón Bolívar na Hugo Chávez na kusema:

“Kwetu, uhuru haina mbadala. Tutakuwa watumwa wa mtu yeyote kabisa.”

Aliongeza kwamba tofauti na serikali ya Marekani, watu wa Marekani hawataki tena vita, na vita katika Karibi na Amerika Kusini itakuwa ngumu mno.

🔍 Je, taarifa hizi zina msingi wa ukweli?

Baada ya kuchunguza vyanzo vya habari vilivyo huru na vya utafiti:

Hakuna uthibitisho huru unaopatikana unaosema kwa usahihi kwamba zaidi ya 90% ya watu Venezuela wanaunga mkono serikali kwa suala la utawala wa taifa na amani , au kwamba 68% wameamua kutetea nchi yao kwa silaha , au kwamba msaada kwa serikali umefikia 61% — takwimu kama hizo hazionekani katika ripoti muhimu za vyombo vya habari vinavyotambulika.

Kuna taarifa kuhusu uchaguzi uliohitilafiana nchini Venezuela, ukosoaji wa matokeo ya uchaguzi kutoka upinzani, na mashtaka kuhusu ukosefu wa uwazi. BBC+3CNN+3Voice of America+3

Pia ripoti za kimataifa zinatetea kwamba → Marekani na serikali ya Venezuela zimekuwa na migogoro ya kisiasa, na kuna vikwazo vya kimataifa. AP News+2New York Post+2

