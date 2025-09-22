Mkuu wa Majeshi: Vikosi vya Ulinzi vya Iran Vitatoa Jibu Kali Zaidi ya Mawazo ya Wavamizi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Amiri Jeshi Mkuu Meja Jenerali Seyyed Abdulrahim Mousavi, Mkuu wa Shtabu Kuu ya Vikosi vya Ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesisitiza kwamba vikosi vya ulinzi vya Iran viko tayari kukabiliana na tishio lolote la madhalimu na wavamizi kwa jibu la wakati, la kuumiza, la kushtua na lililo zaidi ya matarajio ya maadui.

Katika ujumbe wake kwa mnasaba wa maadhimisho ya miaka 45 ya Wiki ya Utetezi Mtakatifu, Mousavi alisema:

“Wiki ya Utetezi Mtakatifu ni ukumbusho wa mashujaa waliotoa damu zao na ni sura ya dhahabu ya kusimama kidete kwa taifa la Iran dhidi ya uvamizi wa mfumo dhalimu wa kidunia. Vita vya miaka minane havikuwa tu mapambano ya kijeshi, bali chuo kikuu kikubwa cha kulea imani, azma na uwezo wa kimkakati wa taifa la Iran.”

Akiendelea, alibainisha kwamba kupitia mwongozo wa Imam Khomeini (r.a) na kujitolea kwa watoto wa taifa walioongozwa na roho ya Ashura, Iran iliweza kumsimamisha adui aliyeungwa mkono na nguvu zote za kibeberu za Mashariki na Magharibi, na kutoa mfano mpya wa kujizuia, upinzani na kujitolea kwa ulimwengu.

Mousavi aliongeza kuwa uzoefu huo umeacha masomo makubwa ya kimkakati, yakiwemo:

Somu la imani na kutegemea Mwenyezi Mungu , linaloonyesha ushindi hata katika vita visivyo na usawa;

, linaloonyesha ushindi hata katika vita visivyo na usawa; Somu la kujitegemea na kujitegemea kiulinzi , lililopelekea maendeleo ya teknolojia za kijeshi na kujitosheleza kitaifa;

, lililopelekea maendeleo ya teknolojia za kijeshi na kujitosheleza kitaifa; Somu la mshikamano wa kitaifa, lililothibitisha kwamba mshikamano wa wananchi, viongozi na vikosi vya ulinzi hugeuza tishio lolote kuwa fursa ya kuongeza nguvu ya taifa.

Mkuu huyo wa majeshi pia alieleza kuwa ushindi wa hivi karibuni dhidi ya vita vya siku 12 vya kulazimishwa na uvamizi wa wazi wa utawala wa Kizayuni na Marekani mhalifu dhidi ya Iran na moyo wa upinzani wa Kiislamu, ulikuwa mwendelezo wa masomo ya Utetezi Mtakatifu.

“Tukio hili limeonyesha wazi kwamba Iran, kwa kutegemea Mwenyezi Mungu, uongozi wenye busara wa Kiongozi Muadhamu, nguvu za ulinzi za kitaifa na uwezo wa kikanda, inaweza kumzuia adui na kumshinda katika hatua zake za mwanzo,” alisema.

Mousavi alisisitiza kwamba vikosi vya ulinzi vya Iran vitaendelea kuimarisha ulinzi wa pande zote, kukuza teknolojia mpya za kijeshi, kuongeza nguvu ya kujizuia na kujihami dhidi ya vita vya kimbinu, hasa vita vya kisaikolojia na kifikra vinavyopangwa na maadui.

Akihitimisha, Mousavi aliwahakikishia wananchi wa Iran kuwa:

“Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kwa mwongozo wa Kiongozi Muadhamu Ayatollah Imam Khamenei (Mwenyezi Mungu amlinde), vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viko tayari kugeuza tishio lolote kuwa fursa ya kustawisha nguvu za taifa na kuinua hadhi ya Iran katika mizani ya kimkakati ya kikanda na kimataifa. Jibu letu kwa maadui litakuwa la wakati, kali, la kuumiza na zaidi ya walivyowahi kufikiria.”

Mkuu huyo wa majeshi pia aliwakumbuka mashujaa wote wa taifa, akiwemo mashahidi wa Utetezi Mtakatifu na vita vya siku 12, akiwataja mashujaa maarufu kama Shahidi Mohammad Baqeri, Shahidi Gholamali Rashid na Shahidi Hossein Salami, na kuwaombea daraja za juu kwa Mwenyezi Mungu.