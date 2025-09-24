Mwitikio wa kwanza wa serikali kwa hotuba ya matusi ya Trump dhidi ya Iran katika Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (Abna), Mkuu wa Baraza la Habari la Serikali, akizungumzia matamshi ya hivi karibuni ya Rais wa Marekani, aliandika: "Tuhuma za Rais wa Marekani haziwezi kuficha ukweli."

Elias Hazrati, akizungumzia matamshi ya hivi karibuni ya Rais wa Marekani kwenye akaunti yake ya mtandao wa X, aliandika: "Tuhuma za Rais wa Marekani haziwezi kuficha ukweli; leo, tishio kuu kwa amani na utulivu wa ulimwengu ni uvamizi wa Israel na ugaidi wa serikali ambao unaendelea kwa msaada kamili wa Marekani."

"Ulimwengu haujasahau kwamba katika miaka miwili iliyopita, utawala wa Kizayuni, kwa msaada wa Washington, ulifanya uhalifu mkubwa zaidi katika historia ya kisasa huko Gaza, na wale wanaodai usalama ni washirika wa mauaji ya watoto."