Mkutano wa Wanafunzi wanaoongea Lugha ya Kiurdu Wanaokaa Mjini Qom - Iran; katika Kumbukumbu ya Mwaka wa Shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa Wanafunzi (wa kidini) wa lugha ya Kiurdu walioko Qom umefanyika kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu ya mwaka wa Shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah. Wakati wa hafla hiyo, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya kisiasa alisema kwamba sanaa kuu ya Sayyid Hassan Nasrallah haikuwa tu kujichanganya na uongozi wa kiislamu, bali ilikuwa “kuzaa” viongozi na vizazi vilivyomrudisha Israel kwenye hali ya kukata tamaa.

Katika hafla hiyo ya kumbukumbu, ambayo ilifanyika Jumamosi mchana (tarehe 27-09-2025), Hujjatul-Islam Ismaïl Fakhrian alikuwa mzungumzaji wa pili na alitoa hotuba yake mbele ya hadhira.

Awali ya hotuba yake, alimtaja kundi la wapenzi wa nyimbo zilizoimbwa kwa lugha tofauti na kuzikubali kama utekelezaji wenye thamani ya kitamaduni.

Hujjatul-Islam Fakhrian aliandika mada yake kwa kuanzia na nukuu ya Kiungu (alirejea aya za Quran) na kutangaza kuwa: Azma ya Mwenyezi Mungu ni kuwapa walio dhaifu nafasi ya kuwa waanzilishi na warithi wa dunia; azma hiyo inatimia kwa njia moja tu — kupitia mapambano na kujitolea. Kwa hivyo, alisisitiza, hakuna njia nyingine ya kuangusha mfumo wa udikteta wa kigeni isipokuwa kupitia mapambano.

“Sanaa ya Sayyid Hassan Nasrallah — kuzaa vizazi vya kupigania mfumo wa udikteta”

Mchambuzi huyo alimuuliza hadhira ni nini hasa kilichomfanya Sayyid Hassan Nasrallah kuwa wa pekee, na akajibu kwamba ingawa wengi walimuelezea kama mtu aliye “yeyuka” kwa kuunga uongozi wa dini, ulivyoonekana, ujuzi wake mkubwa ulikuwa ni uwezo wa kukuza na kueneza fikra na harakati — yaani, kuunda vizazi vilivyomfanya Israel kuwa katika matatizo na kuipunguza uwezo wake. Alisema kuwa watu wengi wanaweza kuwa “wameyeyuka” kwa uongozi, lakini mwanasanii wa kweli ni yule anayeweza kumfanya adikteta atetemeke usingizi — na hili ndilo alilofanya Sayyid Hassan Nasrallah.

Akitaja uhusiano wa heshima kati ya Shahid Qassem Soleimani na Sayyid Hassan, alieleza kuwa ni Soleimani aliyelia na kuomboleza kwa ajili ya kifo chake, na akataja barua ya Soleimani kwa binti yake kama mfano wa kujitolea kwake; alisisitiza kuwa vita yetu si vita vya Iran na Lebanon peke yake, bali vita kati ya haki na uongo — vita dhidi ya mfumo wa udikteta wa kigeni.

“Vita ya mwisho: vita ya kutilia shaka na kufafanua”

Hujjatul-Islam Fakhrian alirejea mafundisho ya Kiongozi wa Mapinduzi na kusema kuwa vita ya sasa ya mwisho ni vita ya tahreef (uenezaji wa tafsiri potofu) dhidi ya tabyeen (ufafanuzi/uwekaji wazi). Aliongeza kwamba katika kila janga ambalo mfumo wa udikteta umelitia majaribu, upande wa upinzani umeshinda — kwa mfano katika vita vya kijeshi vya miaka nane, na pia katika vita vya kitamaduni, kwa mujibu wa Kiongozi.

Akirejea "Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi", alieleza kwamba Kiongozi amewataka vijana kuvunja mzingiro wa propaganda ya adui. Akiangazia nia za adui za kueneza kukata tamaa na kugawanya watu, alifafanua kwamba eneo la muqawama linaongozwa na Iran; hivyo, kuanguka kwa Iran kutasababisha udhaifu pia sehemu nyingine zote zinazounga mkono muqawama — kwa hiyo adui anajaribu kulifinya tishio hilo kwa kushambulia washirika wake katika Syria, Lebanon, Pakistan, Yemen na Iraq.

“Dawati la ulinzi limepitwa; sasa ni wakati wa kushambulia”

Mzungumzaji alibainisha kuwa, kwa mujibu wa mafundisho ya Kiongozi, kipindi cha kujikinga kimepitwa na sasa ni wakati wa kushambulia. Alitoa wito wa kuonyesha na kufichua uharibu wa Marekani — kuanzia kuingilia nchi hadi matukio makubwa kama bomu la nyuklia la Hiroshima na Nagasaki, na uhalifu wao katika maeneo kama Kongo — na kusema kuwa ustaarabu wa istilafu hutegemea kuonyesha nguvu; pale unapokaa na kusimama kwa ujasiri mbele ya vitisho, adui huwa nyuma.

Kumbukumbu na fahari kuhusu Shahid Soleimani: thamani ya tabyeen kuliko damu

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, alikuletea kumbukumbu ya msaidizi mmoja wa Shahid Soleimani ambaye alisema kuwa wakati mwingine Soleimani alikuwa anawatenga wenzake ili kuwahifadhi kwa ajili ya siku ambapo kazi ya tabyeen (ufafanuzi, elimu, uandishi) itakuwa muhimu zaidi kuliko sadaka ya maisha. Alieleza kuwa siku hiyo ni ile ambapo viongozi wangekwishafanya kazi ya kusambaza ujumbe, sio sadaka ya maisha — na kwamba thawabu ya kufanya kazi ya ufafanuzi inaweza kuwa hata kubwa zaidi kuliko damu ya mashahidi. “Sasa ni siku hiyo,” alisema.

Mwisho: wito kwa watalib — ushiriki katika tawi la ufafanuzi

Hujjatul-Islam Fakhrian alimalizia kwa kuwahimiza watalib kujielevya kwa fikra za Imam na Kiongozi ili kupata basira, kuepuka kugawanyika, na kujiimarisha; alisisitiza kwamba njia ya kufika kilele ni kuendelea kuwa imara na kuimarika. Aliweka mfano wa Sayyid Hassan Nasrallah aliyekuwa akimuimarisha vijana wa Harakati Hezbollah; kwa hivyo, wajitolee wanapaswa kujipanga na “silaha ya tabyeen” na kuendelea mbele katika jukumu la uelewaji na ulinzi wa fikra.