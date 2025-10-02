Habari za Hivi Punde | Ripoti: Msafara wa "Sumud" Umezingirwa na Vikosi vya Utawala Haram na Ghasibu wa Kizayuni +Video

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mchana wa leo, Jumatano tarehe 9 Mehr 1404 (sawa na [tarehe ya kalenda ya kawaida]), vyanzo vya habari vimeripoti kuwa msafara wa Samud, unaoundwa na boti kadhaa kutoka nchi mbalimbali, umefika karibu na maji ya eneo linalopakana na Ukanda wa Gaza.

Kadiri msafara huo unavyokaribia maji ya ardhi za Palestina zilizokaliwa kwa mabavu na Ukanda wa Gaza – ukiwa na lengo la kuvunja mzingiro wa kinyama uliowekwa dhidi ya Wapalestina na utawala wa Kizayuni – hofu ya hujuma ya Israel dhidi ya msafara huo imezidi kuongezeka.

Jioni ya leo, Jumatano tarehe 9 Mehr 1404, vyanzo vya habari vimeripoti kuwa mawasiliano na boti kadhaa za msafara wa baharini wa Samud yamekatika.

Aidha, taarifa ya msafara huu wa kimataifa jioni ya leo ilitangaza kuwa, baada ya meli za kivita za Israel kukaribia na ndege zisizojulikana (drone) kuruka juu ya eneo hilo, hali ya tahadhari ya juu imetangazwa na abiria wa meli wamevaa makoti ya kujiokoa majini (life jackets)

Vyanzo kadhaa vimeripoti kuwa Jeshi la Wanamaji la Israel limeanza kutwaa udhibiti wa msafara wa baharini wa Sumud ambao ulikuwa ukielekea Ukanda wa Gaza, na hata askari wamepanda kwenye baadhi ya vyombo vya majini.

Kwa mujibu wa ripoti, kabla ya kuanza kwa operesheni ya Israel ya kutwaa msafara wa Samud, afisa mwanamke wa Jeshi la Wanamaji aliwaambia washiriki wa msafara huo: “Mnakaribia eneo ambalo kwa sasa ni uwanja wa vita ulio hai, na kwa kufanya hivi mnakiuka mzingiro wa baharini ulio halali. Rudini nyuma.”

Aidha, vyanzo vingine vimeripoti kuwa abiria wa msafara wa Samud kupitia mawasiliano ya simu wamesema kuwa wamekamatwa na utawala wa Kizayuni.