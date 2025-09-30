"Wanaume majemedari wa Ansarullah wamewaacha Wazayuni katika wasi wasi / Taifa la Yemen linamfufua mataifa yaliyozama usingizini"

Kwa mujibu wa Ripoti ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Katika kipindi cha miaka miwili ya mapambano katika mstari wa mbele wa kuunga mkono Watu wa Ghaza wanaoteswa, nguzo ya upinzani wa Yemen imekuwa msingi ambao Wazayuni wameishia kutoweka. Hadi pale ambapo Netanyahuu, mtenda makosa, alisema: “Yemen kwa ajili yetu ni hatari zaidi kuliko mpango wa nyuklia wa Iran.”

“Umma wa Malk Khashab,” mwanahabari wa kike wa Ansarullah, katika makala yake maalum kwa ABNA aliandika:

Katika mwezi wa Rabi’ul-Awwal, ambao Wayaemeni wanaouona kama miongoni mwa miezi takatifu, wakiweka mavazi yao ya kijani, na wanaume na wanawake, kwa shauku, tamaa na mapenzi, kujipanga kusherehekea siku ya kuzaliwa iliyoleta mwangaza duniani, siku ya kuzaliwa kwa mwanga aliyeleta taifa kutoka gizani hadi nuru, aliyemtuma Mungu kama rehema kwa ulimwengu, Wayaemeni katika mchakato huu wa matukio na katika njia ya Quds, mapambano ya ushindi uliotabirika na jihadi takatifu, waliwasilisha baadhi ya wafuasi na wanachama wa serikali ya Sanaa ambao wanajivunia, wakitolewa katika njia ya Quds; mashahidi waliokuwa wamezikwa katika ibada kubwa ya umma, mbele ya ulimwengu ambao umekaa kimya, ukitazama mauaji makali ya kila siku Ghaza bila kuchukua hatua.

Maisha ya kila siku yamekuwa ni maonyesho ya jinai, njaa, miili iliyosambaa na sehemu zilizochomwa, hali iliyowezekana kuonekana kuwa haijinahitaji msaada au uingiliaji. Uokoaji wa wateswa na kusaidia wanyonge umegeuka kuwa maneno yasiyo na maana.

Uadilifu, heshima, ujasiri na utu vinavyoelezwa katika historia ya binadamu vimekuwa vinavyochacha, lakini watu wa Yemen wameonyesha kuwa sifa zote za kiutu na kiadili zimechimbwa ndani yao, zikichanganyika na damu safi na mateso waliyopitia kutokana na vita na kuzingirwa kibiashara.

Wakati wa kuungwa mkono Ghaza, waliweka yote waliyopewa na uwezo wao mdogo ili kuunga mkono damu ya wanyonge, ambayo inatoweka kila siku mbele ya macho ya dunia yenye uongo, huku wakitazama dunia inayojifanya kuwa na haki za binadamu na haki za watoto na wanawake. Yemen yenye imani imechukua nafasi ya kimaadili na kibinadamu katika kuunga mkono Watu wa Ghaza, hadi pale ambapo watu wengi walisema: “Huu ndio maana ya maneno ya Mtume (s.a.w) kuhusu Wayaemeni: ‘Wao ni wa Imani, wenye akili, nyoyo laini na roho tulivu.’” Mtume alisema: “Ewe Mungu, wasamehe Ansar, watoto wa Ansar na vizazi vya watoto wa Ansar.”

Uelewa wa kijamii na wa wananchi ndio msingi wa Yemen kuwa katika nafasi hii kubwa leo, nafasi ambayo imepelekea kutoa damu yao safi kwa ajili ya Palestina. Kwa miaka miwili, hawajachoka, wakionyesha upinzani na uthabiti katika mashamba ya mapambano, na kila wiki, uelewa wao unakua, idadi ya watu inaongezeka, dhamira imetulia zaidi, na mioyo inahisi maumivu makali kutokana na jinai za kikatili zinazotokea Palestina iliyo chini ya ukoloni.

Hata baada ya mlipuko Sanaa, kushuhudia mashahidi, kujeruhiwa kwa wananchi, uharibifu wa mali na hasara za kiuchumi, wananchi wamejitokeza kutoka kwenye vumbi na mabaki, wakiimba sauti za ustahimilivu, fahari na uaminifu: “Yote haya ni kwa ajili ya Palestina na njia yetu ya Qur’ani.”

Damu na majeraha yetu hayana thamani kuliko damu ya Watu wa Palestina. Ujumbe huu umekuwa mgumu na wa maumivu zaidi kwa adui, kwani hata kidogo hakuweza kufikia dhamira na azma ya Wayaemeni. Kimsingi, kama inavyosemwa na Abdulmalik Badruddin Al-Houthi, tuna nguvu zaidi tunapopigana, azma yetu inakua, na uwezo wetu unaendelea kuimarika.

Ucheshi wa tishio la Wazayuni dhidi ya Sanaa:

Adui alijaribu kutumia vita vya kisaikolojia na vyombo vya habari. Netanyahuu na Katz, waziri wa vita wake, walijaribu kwa sauti zisizokuwa na mlinganyo na ndoto za uwongo, kutishia kuinua bendera ya utawala wao katikati ya Sanaa na kuiweka badala ya bendera ya Ansarullah.

Hii ni dhihirisho la utupu, kwani utawala huo hauwezi kuinua bendera yake juu ya meli zake zinazopita Bahari Nyekundu, wala kutumia mbinu za kudanganya na bendera za nchi nyingine kwa kudhani kwamba meli zao zitakuwa salama kutokana na mashambulizi ya jeshi la Yemen. Jeshi la Yemen limezuilia meli za Israel na za washirika wake kutoka Bab al-Mandab, na kutoa sharti kwamba uvamizi dhidi ya Ghaza uache.

Adui huyu anayekipenda kuota ndoto cha Israel Kuu anajua kwa kina kwamba hata kati ya nchi ambazo amesaini makubaliano ya amani nazo, kama Misri, haiwezekani kwake kuinua bendera yake. Watu wote wa Misri, kidhahiri na kisaikolojia, wana adui na utawala huu, na balozi wa Israel huko ni balozi asiyependwa na hawezi kuhudhuria kwa uhuru kama balozi mwingine yeyote.

Licha ya vita vya kiuchumi na vyema vya utapeli, vilivyolenga kunyamaza, kudhibiti na kudhalilisha wananchi kwa kushirikiana na serikali za wakala, utawala huu hauwezi kujaribu kitendo hiki cha ujinga, kwani kitazalisha chuki dhidi yake na kuamsha watu waliokuwa wamelala katika nchi nyingi za Kiarabu.

Basi mbona adui analia na kuota ndoto, akitoa maneno ya upotovu kwamba atainua bendera yake juu ya Yemen ya waumini? Yemen ambayo watu wake wanamchukia kwa dhati utawala huo wa Kiyahudi mnajibu na uhalifu — ambao kila siku unafanya ugaidi uliozidi ubinadamu huko Ghaza, unaashambulia Lebanon na Syria, na kukandamiza hapa na pale kama mhalifu asiye na kifogo. Yeye anaota ndoto isiyowezekana kabisa, ndoto ambayo haiwezekani kabisa—isipokuwa tu iwapo watu wote wa Yemen, ambao wanataka mapambano ya uso kwa uso naye, wangeuawa wote kama mashahidi ili kuwafundisha adabu na kuwapima thamani yao.

Hayo ni watu ambao wanetamani mipaka ifunguliwe ili waweze kusafiri kwa nia na ujasiri wote, bila kuwajali kama wataishi au watafa, hawajali kama wao watatafuta kifo au kifo kitawapata. Mamia ya maelfu walijitosa katika njia ya Mwenyezi Mungu (jihad) ili kuokoa taifa hili kutokana na adui mhalifu, mnyonyaji na mnyanyasaji ambaye ameenea hovyo na uharibu duniani.

[Umma huu] unajitahidi kurejesha heshima iliyopotea na hadhi iliyoharibika ili kupata nafasi yake ya kweli miongoni mwa mataifa mengine, kwa kuwa hili ni taifa bora lililotokea kwa wanadamu: watu ambao kila wiki mamilioni huenda kwenye viwanja vitakatifu vya Yemen na kufundisha ummah mzima wa Kiislamu somo la ustahimilivu na jihad, kuwalea na kuwahakikishia kisaikolojia kwa ajili ya vita vinavyokuja dhidi ya Wayahudi ambavyo haviepukiki.

Watu wa Yemen, kupitia njia na utamaduni wa Qur’ani Tukufu ambao ulikuwa msingi uliowekwa na kiongozi aliyetiwa shahada Husayn Badr al-Din al-Houthi, na walioupokea kama msukumo, wamepata faida ya utamaduni wa Qur’ani; kwa hivyo walijifunza jinsi ya kutenda na Wayahudi kwa mtazamo mpana wa Qur’ani, kwani wanajua saikolojia ya Wayahudi, kiwango cha uadui wao kwa Waislamu, mapungufu yao na jinsi Qur’ani inavyowakabili.

Ndiyo sababu tuliiona dunia yote ya Magharibi na Kiarabu ikishirikiana na Wazayuni—Wazayuni wenye damu ya Kiarabu katika mishipa yao. Dunia yote imewajibika dhidi ya Yemen na imepigana nao kwa upande wa kijeshi, kisaikolojia na vyombo vya habari, ikitumia nguvu zote na rasilimali zake kwa ajili ya kupotenga, kudhoofisha mradi huu na wafuasi wake na kupotosha mtazamo wao. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kuamua, na ameamuru nyota ya hatima ya watu wa Yemen iingie katika mng’ao, ikafichua sifa zao za ukweli kutokana na ikhlasi ya misimamo yao na ustahimilivu wao, na kuwataja kwa umma wa dunia.

Wote hawa watumishi wa dhulma na wasaidizi wao walikataa kutambua Mapinduzi ya 21 Septemba — mapinduzi ambayo malengo yake yalifikia Palestina iliyochukuliwa; hadi Wayahudi walipomwona nguvu za Yemen, waliwafanya maelfu ya makundi ya wakoloni wa kijiji wasogelee chini ya hofu na walifika kwenye makazi yao ya kujificha, wakawa wakitishwa, wakikosa amani ya kisaikolojia na kuanguka katika unyenyekevu, ilhali wao wakiwa wanyenyekevu kwa dunia. Hawakuonyesha ustahimilivu wala uvumilivu kwani si watu wa haki; hata takwimu zilionyesha mamia ya maelfu waliotoka katika ardhi ambayo si yao, waliyoiteketeza, kuiba na kuiteka, sasa wanarejea kwa mikoa yao ya asili—wakiona kwamba wao ni kundi la wavamizi wa hali ya chini wa kabila mbalimbali.

Utambuzi wa Netanyahu; Yemen kwa ajili yetu ni hatari zaidi kuliko mradi wa nyuklia wa Iran

Katika vita dhidi ya Yemen, hesabu zote zimebadilika na mizani imegeuka kabisa; kwa hivyo walianza kulia na kulalamika kutokana na Yemen na Wayaemeni, na Yemen imewageuza kuwa ndoto ya kutisha inayowamfanya wasikae vya kutosha. Yemen, baada ya Mapinduzi ya 21 Septemba na kwa kutambuliwa kwa Netanyahu mwenye uhalifu, imekuwa hatari kwa serikali yao zaidi hata kuliko programu nyuklia ya Iran. Yemen iko katika ukarimu na kujitolea bila mipaka, bila masharti na bila kujiona bora; thabiti na imara. Kama kiongozi alisema: “Tumechagua njia ya kuunga mkono Ghaza na tunafahamu vizuri kuwa katika njia hii tutaonyesha dhabihu kubwa.” Kiongozi alisisitiza kuwa njia hii ni njia sahihi, njia ya mafanikio na utukufu na njia ya mwongozo wa Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu hatatafutia aibu dhabihu na misimamo ya watu wa imani wa Yemen waliokuwa na hekima.