“Kuhusika katika mikataba inayohusisha damu ya Wapalestina ni khiana kwa ummah wa Kiislamu.”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Seneta Raja Nasser Abbas Jafri, Rais wa Bunge la Umoja wa Waislamu Pakistan, alisema kuwa: “Hakuna aina yoyote ya biashara au makubaliano yanayohusisha damu ya Wapalestina yanayokubalika.”

Alisema kwamba tamko la pamoja la mawaziri wa mambo ya nje wa Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Indonesia, Pakistan, Uturuki, Saudi Arabia, Qatar, na Misri haliwezi kukidhi matakwa hadi litakapokuwa wazi na thabiti. Hadi watakapokuwa wazi na bila shaka wakiomba Palestina itambuliwe kama taifa huru na Yerusalemu Mashariki itambuliwe kama mji mkuu wake, mpango wowote unaofanya ukoloni au unyonyaji kuwa halali utachukuliwa kama khiāna kwa ummah wa Kiislamu.

Seneta Raja Nasser alisisitiza kuwa Pakistan inapaswa kushikilia msimamo wake wa kihistoria na isikubali kushinikizwa kujiunga na makubaliano yoyote ya Ibrahimu bila kuhakikisha haki, kwani hatua hiyo itakuwa khiāna kwa malengo ya Palestina na kuchezea hisia za ummah.

Rais wa Bunge la Umoja wa Waislamu Pakistan aliitaka jumuiya ya kimataifa kuhakikisha uchunguzi wazi na uwajibikaji kuhusu kisa cha shahada ya karibu Wapalestina 70,000, na kuwawekea wachochezi wa mauaji hayo masharti ya kisheria.

Aliongeza kuwa sasa ni wakati wa umoja wa ummah wa Kiislamu na kushikilia msimamo wa kanuni, na hakuna biashara, udhaifu, au mahesabu ya maslahi binafsi yanayopaswa kushinda damu ya Wapalestina walioteswa.