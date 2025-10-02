Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Hujjat al-Islam wal-Muslimin Shabbir Hassan Meisami, Katibu Mkuu wa Baraza la Maulamaa wa Kishia nchini Pakistan, alisisitiza: "Nadharia ya Pakistan ni kutoitambua Israel, na yeyote anayefanya hivyo, atahesabiwa kuwa mhalifu dhidi ya nadharia ya Pakistan na mwanzilishi wake."

Akieleza kwamba Palestina kutoka bahari hadi mto ni mali ya Wapalestina, aliongeza: "Hatua za Donald Trump, Rais wa Marekani, zinaweza kuuwasha moto mkoa mzima."

Shabbir Hassan Meisami aliongeza: "Kuunga mkono kwa Waziri Mkuu wa Pakistan mpango wa amani wa Trump unaoitwa, ni usaliti wa wazi kwa damu ya watu wa Palestina na usaliti kwa mawazo ya mwanzilishi wa Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Yeye alitangaza wazi kwamba Israel ni utawala unaodhulumu na haramu na Pakistan haitawahi kuitambua."

Alibainisha: "Watu wa Pakistan wana msimamo thabiti; Palestina lazima iwe nchi huru na kamili yenye mji mkuu wake Al-Quds (Jerusalem). Mpango wowote wa amani wa uwongo au mfumo wa serikali mbili ni udanganyifu, hila na unapingana na utambulisho wetu na misingi yetu ya kiitikadi."