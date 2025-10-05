The Guardian: Wanajeshi wa Israeli Waliomtendea Mwanaharakati Maarufu wa Sweden kwa Udhalilishaji

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Ma'a, gazeti la Kiingereza la The Guardian liliripoti kwamba ubalozi wa Sweden katika maeneo yanayokaliwa uliifahamisha Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo kwamba mwanaharakati maarufu wa Sweden, Greta Thunberg, alikamatwa katika hali mbaya sana.

Kulingana na ripoti hiyo, Thunberg alikuwa katika chumba chenye wadudu wengi, na wanajeshi wa Kizayuni hawakumpa maji na chakula cha kutosha.

Ripoti hiyo ilinukuu mwanaharakati mwingine wa Sweden akisema kwamba wanajeshi wa Kizayuni walivuta nywele za Greta, walimpiga na kumlazimisha kubusu bendera ya utawala bandia! Walifanya kila wawezalo ili, kwa kusema, kuwatisha wengine.

Ikumbukwe kwamba wanajeshi wa Kizayuni walimkamata Greta pamoja na mamia ya wanaharakati wengine wakati wa mashambulizi dhidi ya meli za Samoud.