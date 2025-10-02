Janga la Kibinadamu Gaza; Watoto Yatima Katika Hali ya Ndoto Mbaya

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Janga la kibinadamu katika Gaza limeharibu maisha ya maelfu ya watoto. Kwa takriban miaka miwili, wanakabiliana na hali ya kukimbia, njaa, kifo cha wapendwa, na ukatili wa kutisha. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 65,000 wamefariki Gaza, huku maelfu ya watoto wakipoteza wazazi wao.

Noor, msichana wa miaka 17 kutoka Al-Shujaiya, ni mfano wa watoto hawa. Aliishi kwa amani na familia yake zamani, lakini sasa, akiwa amepoteza baba yake na kutokana na kuhamishwa mara kwa mara, ana mustakabali usiokuwa na uhakika mbele yake. Baba yake, aliyekuwa akifanya kazi shambani kwa familia, aliuawa katika siku za mwanzo za mashambulizi ya anga ya utawala wa Kizayuni. Noor na familia yake walilazimika kuhamia kutoka kimbilio kimoja hadi kingine mara kadhaa.

Hali mbaya ya maisha imewalazimisha kusimama saa nyingi kwa ajili ya kipande kidogo cha vyakula kama kunde au makarani. Aidha, mafunzo yao yameshindwa kutokana na hali hiyo.

Hali hiyo mbaya pia imesababisha mashambulizi zaidi katika familia: kaka yake Noor, Mohammad, alifariki wakati wa shambulio la makombora akiwa akikusanya unga, na dada yake Neda alipata majeraha makubwa ya kiakili na kihisia.

Shirika la Islamic Relief limebaini kuwa hadi sasa zaidi ya watoto 7,300 wa kike na wa kiume wa Palestina waliyo yatima wako kwenye orodha ya kusubiri msaada, na hali yao inazidi kuwa mbaya kila siku.

Watoto hawa wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na chakula, maji, makazi salama, huduma za afya, na msaada wa kisaikolojia ili kuweza kuendelea na maisha yao.