Yedioth Ahronoth: Tel Aviv Iko Katika Njia Panda Mbili za Kimkakati

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Shahab, gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba ukweli uliojitokeza katika siku mbili zilizopita ni kwamba utawala wa Kizayuni umepitia njia chungu na ngumu katika kipindi cha miezi sita iliyopita tangu kuanza upya kwa mashambulizi dhidi ya Gaza.

Ripoti hiyo iliendelea kusema, baada ya kipindi hiki ilibainika kuwa Tel Aviv inakabiliwa na tatizo lilelile la milele, ambalo ni kubaki kwenye njia panda ya kimkakati.

Yedioth Ahronoth iliongeza kuwa, chaguo la kwanza kwa Israel ni kuikalia kabisa Ukanda wa Gaza na kubaki katika eneo hili bila kubainisha mipaka ya muda na kubeba gharama kubwa huku mateka hawajaachiliwa. Chaguo la pili ni makubaliano ya kubadilishana mateka tena kwa gharama kubwa na kuondoka kutoka Ukanda wa Gaza na kuachia huru mateka wa Palestina. Hata hivyo, makubaliano ya mateka yanachukuliwa kuwa bora kuliko kuikalia Ukanda wa Gaza bila mwisho, kwa sababu angalau mateka wa Kizayuni watarudi.