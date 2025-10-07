Waamerika watapeleka kaburini tamaa ya kupunguza upeo wa makombora ya Iran hadi chini ya kilomita 500

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Hujjat al-Islam wal-Muslimin Pourkhaghan, Mkuu wa Shirika la Mahakama la Vikosi vya Wanajeshi wa nchi nzima, alikutana na kuzungumza na Brigedia Jenerali Mousavi, Kamanda wa Kikosi cha Anga cha IRGC.

Hujjat al-Islam wal-Muslimin Ahmadreza Pourkhaghan, Mkuu wa Shirika la Mahakama la Vikosi vya Wanajeshi, katika mkutano wake na Brigedia Jenerali Seyyed Hossein Mousavi, Kamanda wa Kikosi cha Anga cha IRGC, alimpongeza kwa uteuzi wake na kusisitiza mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na jukumu muhimu la uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani za nchi katika Vita vya Kulazimishwa vya Siku 12.

Katika mkutano huu, Hujjat al-Islam wal-Muslimin Ahmadreza Pourkhaghan, huku akienzi kumbukumbu ya Shahidi Tehrani Moghaddam na mashahidi wa Vita vya Kulazimishwa vya Siku 12, hasa Shahidi Hajizadeh, na naibu wake Shahidi Bagheri na wenzake, alishukuru kwa maendeleo ya kushangaza ya makombora ya nchi na kuongeza uwezo wa mapigano wa Vikosi vya Wanajeshi.

Mkuu wa Shirika la Mahakama la Vikosi vya Wanajeshi alitaja uteuzi wa Jenerali Mousavi kama ishara ya uwezo wake, sifa, na historia yake nzuri na ya kiutendaji, na akisisitiza mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo na ulimwengu, alibainisha: "Wakati wa Vita vya Siku 12, mashambulizi makali ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran, yenye nguvu kubwa ya uharibifu, usahihi, na uwezo wa kupenya ulinzi wa tabaka nyingi, yalibadilisha hatima ya vita vya kulazimishwa kwa maslahi ya Iran ya Kiislamu, na kusababisha adui mkaaji wa Kizayuni kunyosha mikono na kuomba kusitisha mapigano."

Alibainisha kuwa leo uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani za Iran umekuwa jinamizi kwa Wazayuni wauaji wa watoto, na matumaini yao ni kusimamisha uwezo huu, kiasi kwamba Makamu wa Rais wa Marekani, kwa ukaidi kamili, anasema: "Upeo wa makombora ya Iran unapaswa kupunguzwa hadi chini ya kilomita mia tano." Bila shaka, watapeleka matumaini haya kaburini.

Pia, akirejelea mashambulizi ya makombora ya Iran kujibu uchokozi wa Marekani, alisema: "Mashambulizi dhidi ya Ain al-Asad na Al-Adid hayakuwa na mfano wake tangu Vita Kuu ya Pili ya Dunia na yalionyesha ni kiasi gani Kikosi cha Anga cha IRGC na vikosi vingine vya wanajeshi vina ushawishi katika mahesabu ya adui."

Katika mkutano huu, Brigedia Jenerali Mousavi, Kamanda wa Kikosi cha Anga cha IRGC, baada ya kutoa ripoti juu ya jukumu la Kikosi cha Anga cha IRGC katika Vita vya Kulazimishwa vya Siku 12 vya utawala wa Kizayuni na hali na hatua za kimsingi zilizochukuliwa baada ya vita, alitangaza: "Shukrani kwa Mungu, baada ya kurekebisha hasara zilizopatikana, tuko tayari kikamilifu kwa kukabiliana kwa uthabiti na haraka na tishio au uvamizi wowote wa adui."