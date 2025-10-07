Trump: Tungekuwa Tumeshinda Vita vya Afghanistan Ikiwa Tusingezingatia Masuala ya Kisiasa

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Rais wa Marekani Donald Trump, katika sherehe za miaka 250 ya kuanzishwa kwa Jeshi la Wanamaji la Marekani, alikiri kushindwa kwa nchi yake nchini Afghanistan na alitaja sababu ya kushindwa huko kuwa ni masuala ya kisiasa.

Trump alibainisha katika sherehe hiyo iliyofanyika Jumapili (tarehe 5 Oktoba): "Tungekuwa tumeshinda kwa urahisi nchini Afghanistan, tungekuwa tumeshinda vita vyovyote kwa urahisi, lakini tulizingatia masuala ya kisiasa."

Aliendelea kusema kwamba "hatuna nia ya kuzingatia masuala ya kisiasa tena na tutashinda vita tena."

Inafaa kutajwa kuwa Oktoba 7 ni kumbukumbu ya shambulio la Marekani nchini Afghanistan mnamo 2001 kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi. Shambulio ambalo lilihakikisha uwepo wa Marekani nchini Afghanistan kwa miaka 20 na, licha ya gharama ya dola trilioni 2.26 na kuua na kujeruhi Waamerika zaidi ya 23,000, hatimaye lilisababisha makubaliano na Taliban, ambao walikuwa kisingizio cha kampeni ya kijeshi ya kuwaangamiza, na serikali ya Afghanistan ilikabidhiwa kwao mnamo 2021.

Kuondoka kwa Marekani kutoka Afghanistan na kuacha vifaa vya kijeshi vya mamilioni ya dola katika nchi hiyo kumekuwa kukikosolewa kila wakati na Trump, na yeye anamshutumu Rais wa zamani wa Marekani Biden kwa kuondoa vikosi haraka.