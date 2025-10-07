Kiasi cha Misaada ya Kijeshi ya Marekani kwa Israeli Tangu Kuanza kwa Vita vya Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, kulingana na utafiti wa kitaaluma, Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 21.7 za misaada ya kijeshi kwa Israeli tangu kuanza kwa vita vya Gaza. Misaada hii imetolewa wakati wa kipindi cha urais wa Donald Trump na Joe Biden.

Ripoti hii imechapishwa na mradi wa "Gharama za Vita" (Costs of War) unaohusishwa na Shule ya Watson katika Chuo Kikuu cha Brown nchini Marekani, na imetolewa sanjari na kumbukumbu ya miaka miwili ya shambulio la Oktoba 7.

Kulingana na matokeo ya utafiti huu, Washington pia imetumia takriban dola bilioni 10 nyingine kwa misaada ya kiusalama na operesheni za kijeshi katika eneo pana la Mashariki ya Kati katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.

Watafiti wa mradi huo wametangaza kuwa data zao zinategemea sana vyanzo vya umma na wazi, lakini ripoti zao zinachukuliwa kuwa kati ya tafiti za kina zaidi kuhusu kiwango cha misaada ya kijeshi ya Marekani kwa Israeli, mshirika wa karibu wa Washington katika eneo hilo.

Ripoti hiyo pia imetoa makadirio ya gharama za uingiliaji wa moja kwa moja wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani bado haijatoa jibu rasmi kuhusu jumla ya misaada iliyotolewa kwa Israeli tangu Oktoba 2023, na Ikulu ya White House imeelekeza maombi ya maoni kwa Wizara ya Ulinzi (Pentagon), ambayo inasimamia sehemu tu ya misaada hiyo.

Kuchapishwa kwa ripoti hii kumekuja katika hali ambapo mjadala na ukosoaji ndani ya Marekani kuhusu kiwango cha msaada wa kijeshi kwa Israeli umeongezeka, hasa kufuatia matokeo makubwa ya kibinadamu ya vita vya Gaza na maandamano dhidi ya sera za Washington katika suala hili.