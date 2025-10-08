Madai ya FBI Kuhusu Kuweko kwa Wadukuzi wa Kichina Katika Makampuni Maarufu ya Sheria ya Marekani

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, Ofisi ya FBI mjini Washington ilitangaza kuanza kwa uchunguzi kuhusu kile ilichokiita kupenya kwa wadukuzi wa Kichina katika idadi ya makampuni ya sheria ya Marekani.

Kampuni ya "Williams & Connolly", ikiwa moja ya makampuni ambayo FBI inadaiwa kulengwa, iliambia Reuters kwamba wadukuzi walipata ufikiaji wa baadhi ya mifumo ya kompyuta ya kampuni hiyo, lakini haikutaja China kama chanzo cha mashambulizi haya.

Kampuni hiyo pia iliongeza kuwa bado hakuna ushahidi kwamba data za siri za wateja wa kampuni hiyo zimetolewa au la.

FBI na Ubalozi wa China mjini Washington hawajatoa maoni yoyote hadi sasa. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakidai kwa miongo kadhaa shughuli za uharamia wa kompyuta zinazohusishwa na China nchini Marekani. Beijing imekataa madai hayo.