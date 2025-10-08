  1. Home
Hispania: Tutaendelea na Juhudi Hadi Haki kwa Palestina Ipatikane

8 Oktoba 2025 - 13:34
News ID: 1736327
Source: ABNA
Waziri wa Mambo ya Nje wa Hispania alisisitiza kuendelezwa kwa juhudi za nchi yake za kufikia amani na haki kwa taifa la Palestina.

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Waziri wa Mambo ya Nje wa Hispania, José Manuel Albares, alisema: “Nchi hii haijawahi kuheshimiwa sana, na dunia inakaribisha misimamo yetu kuhusu Gaza.”

Aliongeza: “Hatutaacha juhudi hadi haki na amani kwa taifa la Palestina zitimizwe.”

Waziri wa Mambo ya Nje wa Hispania aliongeza: “Tunafanya kulingana na matakwa ya watu wa nchi hii katika kusaidia wanaodhulumiwa huko Gaza. Ubalozi mdogo wa Hispania mjini Tel Aviv unachukua hatua za kuwalinda raia wa nchi hii ambao wamekamatwa kama sehemu ya Meli za Uhuru.”

Ikumbukwe kwamba uharamia wa utawala wa Kizayuni dhidi ya wanaharakati wanaounga mkono Palestina katika maji ya kimataifa ulichochea majibu kutoka kwa nchi kadhaa, ikiwemo Uturuki, Malaysia, na Italia.

