Jaribio Lililoshindikana la Kumuua Rais wa Ecuador kwa Mawe!

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Reuters, Rais wa Ecuador, Daniel Noboa, amenusurika na shambulio la kundi la waandamanaji waliomlaki kwa mawe; tukio ambalo waziri mmoja mwandamizi wa serikali yake alielezea kama jaribio la mauaji lililoshindikana.

Ines Manzano, Waziri wa Mazingira na Nishati wa Ecuador, ambaye alitayarisha ripoti rasmi juu ya jaribio la mauaji dhidi ya Rais wa nchi hiyo, alisema kuwa gari la Noboa lilizingirwa na karibu waandamanaji 500 ambao walirusha mawe kuelekea gari hilo. Kulingana naye, waandamanaji watano walikamatwa.

Ofisi ya Rais wa Ecuador ilitangaza kwamba waliokamatwa wanakabiliwa na mashtaka ya ugaidi na jaribio la mauaji.

Reuters haiwezi kuthibitisha kwa uhuru kuwa milio ya risasi ilitokea katika tukio hilo, lakini Manzano anasema kwamba alama za risasi zilionekana kwenye gari la Rais baada ya shambulio la waandamanaji.

Maandamano nchini Ecuador yalianza kufuatia uamuzi wa Noboa wa kuondoa ruzuku ya mafuta mwezi uliopita.