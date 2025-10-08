Majibu ya Italia kwa Shambulio la Wanajeshi wa Kizayuni dhidi ya Meli za Uhuru

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Al Jazeera, Waziri wa Mambo ya Nje wa Italia alisisitiza: “Tunafuatilia mchakato wa kuwekwa kizuizini kwa raia kumi wa Italia waliokuwa wameambatana na Meli za Uhuru.”

Aliongeza: “Tunataka Tel Aviv iheshimu haki zao hadi kukamilika kwa mchakato wa kuwahamisha.”

Wakati huohuo, abiria wa Meli za Sumud (Uvumilivu), ambao hapo awali walitekwa nyara na utawala wa Kizayuni na kisha kuhamishiwa nje ya maeneo yanayokaliwa, walifichua mateso na ukatili uliofanywa na wanajeshi wa Kizayuni katika vituo vya kizuizini vya utawala huo.