Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Rais wa Marekani Donald Trump leo, Jumapili, alichapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii unaojulikana kama Truth Social akidai: "Gustavo Petro, Rais wa Colombia, ni kiongozi haramu wa dawa za kulevya ambaye anahimiza sana uzalishaji mkubwa wa dawa za kulevya katika mashamba makubwa na madogo kote Colombia."

Rais wa Marekani, ambaye hapo awali alitoa kisingizio hicho hicho kwa Venezuela kwa ajili ya kuingilia kijeshi waziwazi katika Karibiani, alidai: "Hili limekuwa biashara kubwa zaidi nchini Colombia, na Petro hafanyi lolote kukomesha hilo, licha ya malipo makubwa na ruzuku kutoka kwa Marekani, ambayo si chochote ila ni utapeli wa muda mrefu dhidi ya Marekani. Kuanzia leo, malipo haya au aina nyingine yoyote ya malipo au ruzuku kwa Colombia hayatafanywa tena."

Kujirudia kwa Madai ya Dawa za Kulevya ya ‘Trump’, Wakati Huu Dhidi ya Rais wa Colombia

"Donald Trump" alidai: "Lengo la uzalishaji huu wa dawa za kulevya ni kuuza kiasi kikubwa cha bidhaa hii kwa Marekani, ambayo inasababisha kifo, uharibifu na machafuko. Petro, kiongozi mwenye uungwaji mkono mdogo na asiyependwa sana, pamoja na mazungumzo mapya yanayohusu Marekani, ni bora afunge mashamba haya ya ukuzaji wa kifo mara moja, vinginevyo Marekani itamfungia, na jambo hili halitafanyika kwa furaha."

Hili linakuja wakati ambapo Gustavo Petro, Rais wa Colombia, hapo awali aliwakosoa vikali maafisa wa Marekani, akitangaza kwamba wamefanya "uhalifu wa mauaji" na kuvunja mamlaka ya Colombia katika maji yake ya kiserikali.

Petro aliongeza katika matamshi yake kwamba mvuvi wa Colombia "Alejandro Carranza" hakuwa na uhusiano wowote na biashara ya dawa za kulevya na alikuwa akifanya shughuli zake za kawaida za uvuvi.