Katibu Mkuu wa Hezbollah: Damu ya mashahidi wa Yemen imechanganyika na damu ya Wapalestina katika njia ya Quds (Yerusalemu)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah Lebanon, katika ujumbe rasmi kwa Abdul Malik Badruddin al-Houthi, kiongozi wa Harakati ya Ansarullah Yemen, amepongeza kifo cha Kishahidi cha Khalifa wa Jeshi la Yemen, Jenerali Mkuu Muhammad Abdul Karim al-Ghamari.

Shahidi katika njia ya Quds; heshima ya kiongozi wa jihadi

Katika ujumbe huo, Sheikh Naim Qassem alieleza huzuni yake kubwa kwa kifo cha Jenerali al-Ghamari, akibainisha kuwa yeye pamoja na baadhi ya wenzake waliipata shahada katika njia ya Quds baada ya shambulio la kikatili lililotolewa na adui wa Kizayuni. Alieleza kuwa shahada hiyo ni cheo cha heshima kubwa kwa kiongozi wa jihadi.

Qassem alitoa rambirambi zake kwa kiongozi wa Ansarullah, maafisa na vikosi vya kijeshi, wananchi wa Yemen, pamoja na familia na wenzake wa shahidi al-Ghamari, na kuomba Mwenyezi Mungu amruhusu roho yake kupokea rehema na cheo cha juu.

Kusaidia Gaza na kupambana na ushawishi wa Marekani

Ujumbe huo pia uliashiria mchango wa shahidi al-Ghamari katika kuunga mkono kwa ujasiri vikosi vya Yemen na kuwalinda watu wa Gaza dhidi ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni na Marekani. Pia ulitambua juhudi zake katika kupunguza ushawishi wa kijeshi wa Marekani katika Bahari Nyekundu na kumpa adui wa Kizayuni pigo madhubuti.

Damu ya mashahidi wa umma wa Kiislamu imechanganyika katika njia ya Quds

Katibu Mkuu wa Hezbollah alisisitiza kwamba shahada ya viongozi wema ni heshima kwa umma wa Kiislamu, na damu zao kutoka Yemen hadi Lebanon, Iraq, na Iran imechanganyika na damu ya Wapalestina katika masuala ya kiutukufu zaidi ya umma wa Kiislamu.

Hongera kwa mrithi wa shahidi al-Ghamari

Sheikh Naim Qassem pia alifurahia uteuzi wa Jenerali Yusuf Hassan al-Madani kuwa Kiongozi wa Jeshi la Yemen na kumpa matakwa mema ya mafanikio katika kuendelea na njia ya jihadi ya shahidi al-Ghamari.

Alisisitiza kuwa njia ya kulinda umma wa Kiislamu na malengo yake itaendelea kwa nguvu na ujasiri wa viongozi na watu waaminifu.

Ujumbe huu umetolewa baada ya vikosi vya kijeshi vya Yemen kutangaza rasmi siku ya Alhamisi kifo cha Jenerali Mkuu Muhammad Abdul Karim al-Ghamari na kutoa rambirambi kwa wananchi wa Yemen.