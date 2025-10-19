Rais wa Shirika la Nishati ya Atomiki: Teknolojia ya nyuklia ni viwanda na mwanga wa afya kwa wananchi wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mohammad Islami, Makamu wa Rais na Rais wa Shirika la Nishati ya Atomiki ya Iran, Jumamosi jioni, katika hafla ya kuanzishwa kwa Kituo cha Mionzi kaskazini-magharibi mwa nchi katika Mkoa wa Ardabil, alisema mbele ya waandishi wa habari: “Tunamshukuru Mungu kwamba leo tunafungua kituo cha nane kati ya 12 zilizopangwa katika eneo la mionzi, kwa ushiriki wa Waziri wa Kilimo, Gavana wa Ardabil na wawakilishi wa Mkoa Bungeni.”

Mionzi; suluhisho la kisayansi kwa ubora wa mazao ya kilimo

Islami alibainisha umuhimu wa teknolojia ya mionzi katika kuboresha ubora wa mazao na ustawi wa wananchi, akisema: “Mionzi ni muhimu sana katika maisha ya kila siku kwani inaathiri moja kwa moja kuongeza ubora wa mazao, kupunguza upotevu na kuongeza tija. Teknolojia hii, kuanzia mbegu hadi bidhaa ya mwisho, husaidia kuondoa wadudu na kuongeza upinzani wa mazao dhidi ya ukame, ukosefu wa maji na chumvi ya udongo. Hii inaongeza muda wa uhifadhi wa mazao na kupunguza upotevu wa kilimo.”

Kutatua changamoto za kilimo Ardabil kwa kufungua kituo cha mionzi

Aliongeza: “Utekelezaji wa mradi huu ni kwa lengo la kuboresha afya na usalama wa chakula na kuongeza tija ya kilimo. Moja ya changamoto za kilimo katika Ardabil ilikuwa upotevu wa mapema wa mazao kama viazi na vitunguu, na kufunguliwa kwa kituo hiki kutaondoa tatizo hilo. Kituo hiki kina uwezo wa kuzalisha tani 30,000, ingawa awamu ya kwanza itaanza na uwezo mdogo, lakini kwa kukubalika na msaada, uwezo huu utaongezeka.”

Kukuza teknolojia ya mionzi katika maeneo ya kilimo ya nchi

Rais wa Shirika la Nishati ya Atomiki alisema ana matumaini kwamba hatua hii itawezesha upanuzi wa teknolojia ya mionzi katika maeneo mengine ya kilimo nchini, akiongeza: “Tunatarajia kwa kushirikiana na wananchi na sekta binafsi, teknolojia hii itatumiwa katika maeneo yote ya kilimo na jamii itapata manufaa zaidi.”

Teknolojia ya nyuklia; tasnia ya maisha na mwanga wa afya

Islami alisisitiza: “Teknolojia ya nyuklia ni teknolojia ya kisasa, na tasnia ya nyuklia ni tasnia ya maisha. Teknolojia hii inaathiri kila sekta na shughuli na inaweza kuleta baraka nyingi kwa wananchi wa Iran.”

Mionzi; mchakato salama kwa afya ya binadamu

Akijibu swali kuhusu athari za mionzi kwa afya ya watu, Islami alisema: “Mionzi haina madhara kwa afya ya binadamu, bali ni mchakato wa kuua bakteria na kuondoa wadudu. Hakuna mwingiliano wa kemikali unaotokea ambao unaweza kusababisha madhara. Mionzi inaongeza muda wa uhifadhi, kudumisha ubora na afya ya mazao, na kwa kweli ni ‘mwanga wa maisha.’”