Mchakato wa kubadilishana bidhaa; suluhisho jipya la Pakistan kwa kukuza uhusiano wa kibiashara na Tehran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Muhammad Mudassir Tipu, Balozi wa Pakistan huko Tehran, ameeleza kwamba Serikali ya Pakistan imetoa miongozo mipya ya utekelezaji inayojulikana kama SRO kwa ajili ya kukuza biashara ya kubadilishana bidhaa (barter) na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Alieleza hatua hii kama hatua muhimu katika kukuza uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi mbili.

Kujibu wasiwasi wa wafanyabiashara wa nchi zote mbili kupitia miongozo mipya

Balozi wa Pakistan akirejelea mchakato mrefu na wa kina wa mapitio yaliyochukuliwa katika kuandaa miongozo hii, alisisitiza kuwa wasiwasi mwingi wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Iran na Pakistan umekubaliwa na kutolewa suluhisho zake katika nyaraka hii mpya.

Kuongeza kiwango cha biashara na kuboresha misingi ya kiuchumi

Alionyesha matumaini kwamba miongozo hii mipya itasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza kiwango cha biashara kati ya Tehran na Islamabad na kuboresha msingi wa kiuchumi wa uhusiano wa pande mbili.

Kuita wadau wa uchumi kutumia fursa mpya

Mudassir Tipu aliendelea kuwaita wajasiriamali na jumuiya za biashara za nchi zote mbili kuchukua faida kamili ya miongozo hii na kusaidia katika upanuzi wa biashara ya pande mbili. Pia aliwaomba vyumba vya biashara na taasisi za kibiashara za Iran na Pakistan kushiriki miongozo hii na wanachama wao ili kuwezesha faida ya pande zote.