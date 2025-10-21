Wanajeshi 2 wa Israel Wajeruhiwa Katika Ukanda wa Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Sama, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti kujeruhiwa kwa wanajeshi wawili wa utawala huo huko Gaza.

Kituo cha lugha ya Kiebrania "Hadshot Lelo Tsensura" kilitangaza kuwa wanajeshi wawili wa Israel walijeruhiwa katika tukio la kiutendaji katika Ukanda wa Gaza, na hali ya mmoja wao inaripotiwa kuwa mbaya.

Mwandishi wa habari wa Israel, Hillel Biton, pia alitangaza: "Bomu la kando ya barabara lililipuka karibu na vikosi vyetu kusini mwa Khan Younis, na vikosi sasa vinapiga doria na kusafisha eneo hilo kutafuta washambuliaji wowote wanaowezekana. Tukio hili limetokea ndani ya mipaka ya ‘Yellow Line’ na chini ya udhibiti wa Israel."

Chombo cha habari cha Kiebrania "Kan" pia kimeripoti kuwa mlipuko wa bomu la kando ya barabara ulitokea katika eneo la Khan Younis, katika eneo lililo nyuma ya Yellow Line na chini ya udhibiti wa jeshi la Kizayuni.

Helikopta ya Israel imetua katika eneo hilo kwa ajili ya kuwahamisha waliojeruhiwa.