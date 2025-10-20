Katika Kujibu Ukosoaji Kuhusu Nafasi ya Misri katika Mgogoro wa Gaza, Rais Abdel Fattah al-Sisi: “Tunajilinda Tu!”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Rais al-Sisi alisema kuwa tangu kuanza kwa vita huko Gaza, Misri imekuwa ikisimama pamoja na watu wa Gaza, huku lengo kuu likiwa kulinda usalama wa kitaifa na kuepuka kuingia moja kwa moja katika mapigano.

Akihutubia katika hafla ya maadhimisho ya miaka 52 ya ushindi wa Vita vya Oktoba 1973, al-Sisi alisema: “Wamisri wote wanahuzunishwa na yanayotokea Gaza. Tangu siku ya kwanza tumekuwa tukijaribu kusitisha vita na kuwasaidia watu wa Gaza.”

Katika kujibu wanaosema kuwa Misri haijachukua hatua za kutosha, aliuliza kwa kejeli: “Je, wanataka Misri iingie vitani? Nchi yenye watu milioni 110 na wageni milioni 10? Je, tunapaswa kutumia rasilimali za taifa kufuatilia mtazamo fulani wa kisiasa?”

Rais huyo alifichua kuwa katika miaka ya hivi karibuni, Misri imetumia zaidi ya pauni bilioni 100 kupambana na ugaidi, na kwamba jeshi, polisi, mahakama na wananchi wengi wamepoteza maisha katika juhudi hizo.

Akiendelea, alisema: “Vita si kwa silaha pekee; elimu, uchumi, nia thabiti na uvumilivu pia ni aina za vita. Tunapambana na changamoto kwa kutumia nyenzo hizi.”

Mwisho, Rais al-Sisi alisisitiza: “Mimi nina jukumu la kuhakikisha usalama na afya ya watu wa Misri, si kufanya maamuzi yatakayoiweka nchi hatarini. Tunajilinda tu - hatumshambulii mtu yeyote.”