Japan Yaikataa Ombi la Trump; Uagizaji wa Mafuta na Gesi ya Urusi Waendelea

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Reuters, Yuji Muto, Waziri wa Biashara wa Japan, akijibu ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kusitisha ununuzi wa mafuta na gesi ya Urusi, alitangaza kwamba Japan itafanya uamuzi juu ya suala hili kulingana na maslahi ya kitaifa ya nchi hiyo.

Scott Bassent, Waziri wa Hazina wa Marekani, wiki iliyopita alisema alimfahamisha Katsunobu Kato, Waziri wa Fedha wa Japan, kwamba utawala wa Trump unatarajia Tokyo kusitisha uagizaji wa nishati kutoka Urusi. Trump anatarajiwa kusafiri kwenda Asia baadaye mwezi huu.

Tokyo, kujibu shambulio la Moscow kwa Ukraine mnamo Februari 2022, ilikubaliana na nchi zingine za G7 kuondoa hatua kwa hatua uagizaji wa mafuta ya Urusi.

Hata hivyo, Japan inaendelea kununua gesi asilia iliyoyeyushwa (LNG) kutoka mradi wa Sakhalin-2; mradi ambao ni muhimu kwa usalama wa nishati ya Japan kwani unajumuisha takriban asilimia 9 ya uagizaji wa LNG wa nchi hiyo.

Muto, bila kutaja moja kwa moja matamshi ya Bassent, alisema kuhusu ombi hili: "Tangu shambulio kwa Ukraine, Japan imekuwa ikipunguza utegemezi wake kwa nishati ya Urusi."

Aliongeza, akibainisha kuwa takriban asilimia tatu ya umeme wote wa Japan hutolewa kupitia mradi wa Sakhalin-2: "Tunajua kwamba LNG kutoka mradi wa Sakhalin-2 inachukua jukumu muhimu sana katika usalama wa nishati ya Japan."

Waziri wa Biashara wa Japan pia aliongeza kuwa nchi hiyo inakusudia kudumisha ushirikiano wa karibu na jumuiya ya kimataifa, ikiwemo G7.

Washington inashinikiza China, India, na Japan kupitia mazungumzo ya biashara kupunguza ununuzi wa mafuta na gesi asilia ya Urusi. Wakati huo huo, Uingereza imeweka vikwazo dhidi ya mashirika ya Kichina na Kihindi. Uwezekano wa vikwazo zaidi kuwekwa na Umoja wa Ulaya pia upo. Nchi za Magharibi zinadai kuwa Moscow inatumia mapato kutoka kwa mauzo ya nishati kufadhili vita nchini Ukraine.