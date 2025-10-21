Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Izvestia, Sergey Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, akibainisha kwamba ameshangazwa na ripoti za vyombo vya habari vya Marekani kuhusu uwezekano wa kuahirishwa kwa mkutano kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump huko Budapest, alijibu wito wa kumaliza vita nchini Ukraine.

Lavrov alisema: "Suala muhimu zaidi kuhusu maandalizi ya mkutano ujao wa Urusi na Marekani sio mahali na wakati wa kufanyika kwake, bali ni jinsi ya kuendelea mbele kwa kuzingatia makubaliano yaliyopatikana huko Alaska."

Mwanadiplomasia mkuu wa Urusi aliongeza: "Ninataka kuthibitisha rasmi kwamba Urusi haijabadilisha msimamo wake kuhusu makubaliano yaliyopatikana wakati wa mazungumzo marefu kati ya Putin na Trump huko Alaska."

Aliongeza: "Makubaliano haya yanategemea makubaliano yaliyopatikana wakati huo, na Trump alielezea kwa kifupi kwa njia ya umuhimu wa kufikia amani endelevu na ya muda mrefu, na sio usitishaji vita wa haraka ambao hauleti matokeo yoyote."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi alisisitiza: "Bado tumejitolea kikamilifu kwa fomula hii, na nilisisitiza hilo katika mazungumzo yangu na Marco Rubio jana."

Aliongeza: "Wito wa kumaliza vita mara moja unamaanisha kusahau mizizi ya vita nchini Ukraine, ambayo serikali ya Marekani, tangu Donald Trump alipoingia madarakani, imeelewa na kueleza wazi."

Lavrov pia alijibu tishio la Warsaw la kutohakikisha usalama wa ndege ya Putin, akisema: "Wapoland sasa wako tayari kufanya mashambulizi ya kigaidi wenyewe. Nilisikia Radosław Sikorski (Waziri wa Mambo ya Nje wa Poland) akitishia kwamba usalama wa ndege ya Putin katika anga ya Poland hautahakikishwa, ikiwa ataruka kwenda kuhudhuria mkutano na Trump huko Budapest."

Aliongeza kuwa "Poland imetetea shambulio la kigaidi kwenye bomba la gesi la Nord Stream 2 kupitia uamuzi rasmi wa mahakama, na sasa Waziri wa Mambo ya Nje wa Poland anasema kwamba ikiwa mahakama katika nchi hiyo itaomba, Warsaw itazuia kifungu huru cha ndege ya Rais wa Urusi!"