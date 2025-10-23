Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Kufanya Ziara katika Maeneo Yanayokaliwa

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza kuwa Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi hiyo, atatembelea maeneo yanayokaliwa katika moja ya siku kati ya Oktoba 22 na 25 (30 Mehr hadi 3 Aban).

Kulingana na ripoti hiyo, lengo la ziara hiyo ni kuunga mkono utekelezaji wa mpango wa Rais wa Marekani "Donald Trump" wa kumaliza mzozo katika Ukanda wa Gaza.

Kama ilivyotangazwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rubio atakutana na kufanya mazungumzo na baadhi ya washirika wa kikanda wa Marekani, ambao majina yao hayajatajwa, wakati wa ziara hiyo ili kuchunguza njia za kuimarisha mchakato wa amani wa kudumu na kupanua ushirikiano katika eneo la Mashariki ya Kati.

Ziara ya Rubio inafuatia ziara za J.D. Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, Steve Witkoff, Mjumbe Maalum, na Jared Kushner, mkwewe Trump.