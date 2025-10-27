Madai ya Trump: Nitatatua Haraka Migogoro Kati ya Taliban na Pakistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (AS) - Abna, wakati mazungumzo ya amani kati ya wajumbe wa Taliban na Pakistan yakiingia siku yake ya pili mjini Istanbul, Rais wa Marekani alibainisha kuwa atatatua mgogoro kati ya Afghanistan na Pakistan haraka.

Matamshi ya Trump Kando ya Mkutano wa Kilele wa ASEAN

Donald Trump, Rais wa Marekani, Jumapili, kando ya mkutano wa kilele wa ASEAN (Jumuiya ya Mataifa ya Kusini-Mashariki mwa Asia) uliofanyika Kuala Lumpur, mji mkuu wa Malaysia, akizungumzia mvutano kati ya Taliban na Pakistan, alisema: "Nimesikia kwamba Pakistan na Afghanistan wameanza kushirikiana. Lakini nitatatua tatizo hili haraka sana."

Alitoa kauli hizi wakati wa sherehe ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Thailand na Cambodia, na aliongeza: "Viongozi wa Pakistan ni watu wazuri."

Mazungumzo Yasiyo na Matunda Mjini Istanbul

Vyombo vya habari vya Pakistan viliripoti kwamba siku ya pili ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Taliban na Pakistan mjini Istanbul ilimalizika bila kufikia matokeo maalum. Makubaliano pekee yaliyofikiwa katika duru hii ya mazungumzo ni kuendelea na mazungumzo katika siku zijazo.

Mazungumzo haya yanachukuliwa kama mwendelezo wa mkutano uliopita huko Doha; mkutano ambao pande zote zilikubaliana juu ya kusitisha mapigano mara moja baada ya zaidi ya wiki moja ya mapigano ya mpakani.

Kuongezeka kwa Mvutano Kwenye Mpaka wa Afghanistan na Pakistan

Mvutano kati ya Taliban na Pakistan ulifikia kilele chake mnamo Oktoba 12. Katika tarehe hii, vikosi vya Pakistan vilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vya mpakani vya Taliban. Kufuatia mashambulizi hayo, pande zote mbili zilishutumu pande nyingine kwa kuanzisha mzozo, na ilitangazwa kuwa makumi ya watu kutoka pande zote mbili waliuawa wakati wa mapigano ya hapa na pale yaliyodumu kwa wiki moja.