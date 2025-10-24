Ayatollah Khamenei Asifu Uwezo wa Makombora ya Iran, Asema Yameharibu Vituo Muhimu vya Utawala wa Kizayuni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesifu uwezo wa makombora ya nchi yake, akisema kwamba “yameharibu kwa undani vituo muhimu vya utawala wa Kizayuni.”

Katika hotuba yake, Khamenei alisisitiza kuwa mafanikio hayo ya kijeshi yanaonyesha kiwango cha juu cha maendeleo ya teknolojia ya ndani ya Iran, na kwamba taifa hilo limeweza kufikia uwezo wa kujilinda na kulipiza kisasi dhidi ya maadui wake bila kutegemea msaada wa nchi nyingine.

Ameeleza kuwa makombora hayo siyo tu silaha za kujihami, bali ni alama ya heshima, uthabiti, na uwezo wa Iran katika kulinda uhuru na maslahi yake ya kitaifa.

Khamenei pia aliongeza kuwa utawala wa Kizayuni (Israel), ambao kwa muda mrefu umekuwa ukifanya vitisho na mashambulizi dhidi ya eneo hili la kikanda, sasa “umepokea funzo ambalo litabaki kwenye kumbukumbu zake,” akisisitiza kuwa taifa la Iran halitasita kujibu hatua yoyote ya uchokozi.

Kwa ujumla, kauli yake ililenga kuonesha nguvu ya Iran kijeshi, kimaadili, na kisiasa, sambamba na ujumbe wa onyo kwa wale wanaotaka kuidhoofisha au kuishambulia.