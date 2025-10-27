  1. Home
Zelenskyy: Hali Katika Mstari wa Mbele wa Vita na Urusi ni Ngumu Kabisa

27 Oktoba 2025 - 09:41
News ID: 1743287
Source: ABNA
Rais wa Ukraine, akisema kwamba hali katika baadhi ya pande kwenye mstari wa mbele wa mapigano na Urusi ni ngumu sana, alisema: "Kwa sasa, hatima yetu inategemea uthabiti wa vikosi vya Ukraine."

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Volodymyr Zelenskyy, katika ujumbe wake wa video wa usiku, akirejelea kupokea ripoti ya uwanjani kutoka kwa Oleksandr Syrskyi, Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Silaha vya Ukraine, alisema: "Pande za Pokrovsk, Lyman na maeneo mengine katika Mkoa wa Donetsk, pamoja na maeneo ya mpakani katika Mikoa ya Sumy na Kharkiv, zinakabiliwa na hali ngumu."

Aliwataka raia wa Ukraine kuzingatia kwa uangalifu maonyo ya mashambulizi ya anga katika siku zijazo na kusisitiza kwamba matokewa ya mwisho ya vita yanategemea upinzani wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Ukraine na juhudi za pamoja za kuihifadhi nchi hiyo.

