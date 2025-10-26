Wazayuni Wajibu Kauli za Trump: “Sisi Hatuko Chini ya Utawala wa Marekani!”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, mvutano wa ndani na changamoto za kisiasa katika Israel, hasa katika kipindi cha urais wa Donald Trump, umeonyesha kwa uwazi mivutano mikubwa ya ndani na udhaifu wa kimkakati wa utawala huo.

Vyombo vya habari vya Israel pamoja na wanasiasa wake wamekuwa wakikosoa vikali utegeemezi wa kupita kiasi kwa Marekani na ukosefu wa uhuru wa kufanya maamuzi, jambo linalodhihirisha wasiwasi mkubwa kuhusu nafasi ya kimataifa ya Israel.

Hali hii imejitokeza wazi katika matamshi ya Naftali Bennett, waziri mkuu wa zamani, na Itamar Ben Gvir, waziri wa usalama wa ndani wa utawala wa Kizayuni, ambao kwa upande mmoja wanasema Israel ni huru, lakini kwa upande mwingine wanakiri kuwa sera za Marekani zinaathiri moja kwa moja usalama na maamuzi ya Israel.

Kwa upande mwingine, kauli ya waziri wa fedha wa Israel kuhusu “kutekeleza mamlaka kamili ya Israel katika Ukingo wa Magharibi” na kupinga kuundwa kwa taifa la Palestina inaonyesha kuwa Israel bado inashikilia malengo yake katika ardhi za Wapalestina zilizokaliwa kwa mabavu. Hata hivyo, msimamo huo unaweza kuongeza mvutano wa ndani na kimataifa na kufanya mazungumzo ya amani kuwa magumu zaidi.

Kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Israel yafichua utegemezi mkubwa

Kuanzishwa kwa kituo cha kijeshi cha Marekani katika mji wa Kiryat Gat kwa ajili ya kuratibu masuala yanayohusu Ukanda wa Gaza kumefichua zaidi kiasi cha utegemezi wa Israel kwa Marekani. Hali hii si tu kwamba inazidisha migawanyiko ya ndani, bali pia inadhoofisha nafasi ya Israel kimataifa, hasa wakati huu ambapo nchi nyingi za Magharibi na chama cha Democratic nchini Marekani zimeanza kukosoa sera za Israel.

“Israel, Jimbo la 51 la Marekani!”

Kufuatia hatua na matamshi ya Donald Trump kuhusu mpango wa kusitisha mapigano huko Gaza na upinzani wake kwa mpango wa Israel wa kuhodhi Ukingo wa Magharibi, televisheni ya Kizayuni Channel 12 ilisema kwa ukosoaji: “Israel imegeuka kuwa Jimbo la 51 la Marekani - haina tena uwezo wa kufanya maamuzi yake yenyewe.”

Katika kipindi chake maarufu Ulpan Shishi, kituo hicho kilimdhihaki Netanyahu kwa kuacha mustakabali wa Israel mikononi mwa Marekani.

Ben Gvir: “Tunamheshimu Trump, lakini sisi ni huru”

Waziri wa usalama wa ndani wa Israel, Itamar Ben Gvir, alisema: “Ninamuheshimu sana Rais wa Marekani Donald Trump, lakini Israel ni taifa huru na haliko chini ya ushawishi wa Marekani.”

Bennett: Kutegemea Trump ni kosa la kimkakati

Kwa upande wake, Naftali Bennett, waziri mkuu wa zamani wa Israel, alisema: “Sera za serikali ya Netanyahu zimeivunja hadhi ya kimataifa ya Israel. Tumepoteza uungwaji mkono wa nchi nyingi za Magharibi, chama cha Democratic cha Marekani, na hata nusu ya chama cha Republican.”

Aliongeza kuwa: “Uhuru wa Israel umepungua kuliko wakati mwingine wowote. Tumekuwa taifa linalotegemea Marekani kwa kila jambo. Kituo cha kijeshi cha Marekani kilichoanzishwa huko Kiryat Gat kusini mwa Israel sasa ndicho kinachoratibu masuala ya Gaza na hata kutoa maagizo kwa jeshi la Israel — hali hii haiwezi kukubalika.”

“Sisi ndio wamiliki halali wa Ukingo wa Magharibi!”

Aidha, Bezalel Smotrich, waziri wa fedha wa Israel, akijibu kauli za Trump kuhusu suala la Ukingo wa Magharibi, alisema: “Tunasisitiza tena umuhimu wa kutekeleza mamlaka yetu katika Ukingo wa Magharibi na kukataa wazo hatari la kuanzisha taifa la Palestina.”

Aliongeza kuwa: “Netanyahu hakujadili suala la kutekeleza mamlaka ya Israel katika Ukingo wa Magharibi alipokutana na Trump. Trump ataelewa umuhimu wa eneo hili kwa uwepo wetu mara tu atakapotambua nafasi yake ya kimkakati.”

Kwa ujumla, wachambuzi wanasema hali ya sasa ya Israel — kutokana na utegemezi wake mkubwa kwa Marekani na migogoro ya ndani — imeifikisha kwenye hatua muhimu ya kihistoria katika mahusiano yake ya kimataifa. Mwelekeo huu unaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya kimkakati katika siasa za Israel na namna inavyoshughulika na jumuiya ya kimataifa na Wapalestina.