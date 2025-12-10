Iran na Belarus zaonyesha utayari wa kuimarisha ushirikiano katika sekta ya usafirishaji na nishati

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wakati wa ziara ya Waziri wa Viwanda wa Belarus, Andrei Kuzniatsou, jijini Tehran, maafisa waandamizi wa Iran wameunga mkono kupanua ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika maeneo ya usafirishaji na nishati, wakisisitiza uwezo mpana wa Iran katika usafirishaji wa kimataifa na uwekezaji.