Ulinzi wa Anga wa Urusi Umezima Mashambulizi ya Droni Kuelekea Moscow

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Sputnik, mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi umefanikiwa kuzima mashambulizi ya droni kuelekea Moscow, mji mkuu wa nchi hiyo.

Meya wa Moscow alisema kwamba droni mbili za Ukraine zilizokuwa zikielekea mji mkuu wa Urusi ziliangushwa.

Kwa mujibu wa Meya wa Moscow, jumla ya droni tano zimeangushwa juu ya Moscow usiku wa leo.

Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilikuwa imetangaza Jumapili katika taarifa kwamba droni 26 za Ukraine ziliharibiwa kati ya saa 11:00 na 16:00 kwa saa za Moscow katika anga ya maeneo ya Belgorod, Bryansk na Kursk.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu hili, ilisema: "Tulilenga vituo vya nishati, vifaa vya kijeshi na vituo vya usafirishaji wa silaha vinavyomilikiwa na vikosi vya Ukraine."

Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliongeza: "Moscow imefanikiwa kulenga maeneo ya makazi ya muda ya vikosi vya Ukraine katika pande kadhaa."