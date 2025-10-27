  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Kuanguka kwa Helikopta na Ndege ya Kivita ya Jeshi la Wanamaji la Marekani Katika Bahari ya Kusini ya China

27 Oktoba 2025 - 09:39
News ID: 1743285
Source: ABNA
Kuanguka kwa Helikopta na Ndege ya Kivita ya Jeshi la Wanamaji la Marekani Katika Bahari ya Kusini ya China

Jeshi la Wanamaji la Marekani lilitangaza kuwa ndege ya kivita ya F/A-18 na helikopta ya MH-60R Sea Hawk zilianguka wakati wa operesheni za kuruka kutoka kwa meli ya kubeba ndege USS Nimitz katika Bahari ya Kusini ya China.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Jeshi la Wanamaji la Marekani lilitoa taarifa ikisema: "Katika matukio haya mawili, yaliyotokea tofauti na katika hali huru za kiutendaji, wahudumu wote wa ndege ya kivita na helikopta ya Jeshi la Wanamaji la Marekani waliokolewa, na hakuna hasara au majeraha makubwa yaliyoripotiwa."

Reuters iliripoti kwamba, kulingana na taarifa ya Jeshi la Wanamaji la Marekani, operesheni za kuokoa mabaki ya ndege ya kivita na helikopta ya kijeshi zinaendelea katika eneo la kuanguka kwao.

Katika taarifa ya Jeshi la Wanamaji la Marekani ilisema: "Hakuna dalili za mapigano au hatua za uhasama katika kutokea kwa matukio haya, na vikundi vya usalama wa anga vimetumwa katika eneo hilo kuchunguza mabaki na hali ya kiufundi ya ndege wakati wa tukio."

Your Comment

You are replying to: .
captcha