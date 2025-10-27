Kuanguka kwa Helikopta na Ndege ya Kivita ya Jeshi la Wanamaji la Marekani Katika Bahari ya Kusini ya China

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Jeshi la Wanamaji la Marekani lilitoa taarifa ikisema: "Katika matukio haya mawili, yaliyotokea tofauti na katika hali huru za kiutendaji, wahudumu wote wa ndege ya kivita na helikopta ya Jeshi la Wanamaji la Marekani waliokolewa, na hakuna hasara au majeraha makubwa yaliyoripotiwa."

Reuters iliripoti kwamba, kulingana na taarifa ya Jeshi la Wanamaji la Marekani, operesheni za kuokoa mabaki ya ndege ya kivita na helikopta ya kijeshi zinaendelea katika eneo la kuanguka kwao.

Katika taarifa ya Jeshi la Wanamaji la Marekani ilisema: "Hakuna dalili za mapigano au hatua za uhasama katika kutokea kwa matukio haya, na vikundi vya usalama wa anga vimetumwa katika eneo hilo kuchunguza mabaki na hali ya kiufundi ya ndege wakati wa tukio."