Tetesi kuhusu mrithi anayeweza kumrithi Netanyahu

28 Oktoba 2025 - 13:55
News ID: 1743834
Source: ABNA
Mkuu wa zamani wa shirika la ujasusi la Mossad aligusia suala la mrithi wa Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni.

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Russia Al-Youm, Yossi Cohen, mkuu wa zamani wa shirika la ujasusi la utawala wa Kizayuni linalojulikana kama Mossad, alidai wakati wa ufunguzi wa jumba la makumbusho huko New York kwamba, wakati alipokuwa mkuu wa shirika hili, Netanyahu alimwambia kuwa angekuwa mrithi wake.

Cohen aliongeza: "Nilikwenda kwa Netanyahu na kumuuliza ikiwa maneno yake yalikuwa ya dhati, na akajibu 'ndiyo.' Hili lilitokea mwaka 2018 au 2019. Mke wangu alisema wakati huo, 'Hapana, hatutaingia katika uwanja huu,' lakini ninaamini kwamba kila kitu kimebadilika kimsingi baada ya Operesheni ya Oktoba Saba (Tufan Al-Aqsa) na tunahitaji viongozi wapya. Kwa hivyo, uwezekano huu hauwezi kutengwa."

Alizungumzia kutiwa saini kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas na kusema kuwa makubaliano hayo yalikuwa bei ya kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni.

Kuhusu Qatar, Cohen pia alisema kwamba Tel Aviv inapaswa kuamua juu ya kukata kabisa mahusiano yote na nchi hiyo baada ya kurudi kwa wafungwa wa Kizayuni, kwa sababu haina mahusiano halisi na Qatar.

