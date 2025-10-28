Mohammed Raad: Hezbollah Iliundwa Kutokana na Kutokuwa na Uwezo wa Serikali Kulinda Watu

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Al-Ahed, Mohammed Raad, mkuu wa Kambi ya Uaminifu kwa Upinzani katika Bunge la Lebanon, alieleza katika hotuba yake kwamba tangu adui wa Kizayuni aliposhindwa kufikia malengo yake, yaani, kukalia maeneo nje ya vijiji vya mstari wa mbele katika vita vya kwanza vya "Uli al-Ba's" (Pigo la Kwanza), na kulazimishwa kukubali kusitisha mapigano, daima amejaribu kukwepa majukumu yake, kuvunja makubaliano, na anaendelea na vitendo vyake vya uchokozi angani, nchi kavu, na baharini.

Aliendelea kusema kuwa adui bado anaendelea kukiuka usitishaji vita, anaua watu na kuwazuia kujenga upya nyumba zao na kurudi katika vijiji vyao, na anatishia usalama na utulivu wa Lebanon nzima.

Raad alibainisha: "Baadhi ya Walibnan, kwa bahati mbaya, wanahalalisha uchokozi wa adui na wanataka kuondolewa kwa visingizio ambavyo adui anatumia kufanya uhalifu wake dhidi yao. Wanapaswa kujua kwamba lengo la adui ni kumeza Lebanon yote."

Alitaja umoja wa Walibnan na mshikamano wa ndani kama kizuizi muhimu zaidi kwa uchokozi wa Kizayuni na akasema kwamba Walibnan wote wanapaswa kuunganisha misimamo yao ili kumzuia adui kufikia malengo yake. Kwa sababu motisha muhimu zaidi ya ukatili wa Kizayuni ni mgawanyiko wa watu wa Lebanon katika msimamo wao dhidi ya uchokozi huo.

Mwanachama huyu mkuu wa Hezbollah ya Lebanon alibainisha kuwa hatupaswi kumpa adui fursa ya kuwekeza katika tofauti zetu za ndani ili asithubutu kuchukua hatua dhidi ya nchi yetu. Alisisitiza: "Inapaswa kuwa wazi kwamba Upinzani, ambao kimsingi ulianzishwa kutokana na kutokuwa na uwezo wa serikali kulinda watu wake na nchi yake, utaendelea kutekeleza wajibu wake wa kitaifa hadi pale serikali itakapothibitisha uwezo wake na utayari wake wa kutekeleza wajibu wake wa ulinzi wa kitaifa na ulinzi."

Mkuu wa Kambi ya Uaminifu kwa Upinzani alisema: "Wakati mpango kamili wa usalama wa kitaifa na ulinzi utakapojadiliwa, nafasi ya Upinzani na jukumu lake muhimu na la kukamilishana katika mpango huo, pamoja na jukumu la vikosi vingine na taasisi nchini, litafafanuliwa upya."