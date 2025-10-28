Kupasuka kwa Mrengo wa Kulia Uliokithiri nchini Uholanzi; Wasiwasi wa Waislamu juu ya Ushindi wa "Wilders"

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, gazeti la Uingereza la Guardian, katika ripoti yenye kichwa "Uhasama wa wazi dhidi ya Waislamu umebainishwa," liliandika: Waislamu nchini Uholanzi, huku uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ukikaribia, wana wasiwasi juu ya kuongezeka kwa ushawishi wa mrengo wa kulia uliokithiri na lugha kali ya wanasiasa dhidi ya wahamiaji na walio wachache.

Guardian, ikirejelea kulengwa kwa Waislamu, wanaotafuta hifadhi na walio wachache wengine na wanasiasa wa Uholanzi ili kuvutia kura, iliongeza: Uchaguzi wa kesho umekuwa mtihani muhimu wa kupima maadili ya kidemokrasia na utambulisho wa Uholanzi.

Katika uchaguzi uliopita, Chama cha Uhuru (PVV) kikiongozwa na Wilders kiliishangaza nchi kwa kupata kura nyingi zaidi na kuunda muungano dhaifu ambao ulidumu miezi 11 tu.

Uchaguzi wa Uholanzi wa Jumatano unafanyika huku Ingrid Coenradi, kiongozi wa chama cha "JA21", mojawapo ya vyama vya mrengo wa kulia nchini humo, akijiondoa kwenye muungano na Wilders.

Kulingana na ripoti ya Bloomberg, inatarajiwa kwamba Coenradi ataweza kuchukua sehemu ya kura za wanahafidhina wapya wa Uholanzi kutoka kwa Wilders.