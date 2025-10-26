Onyo kuhusu dhihaka ya mauaji ya Gaza kama chombo cha kueneza chuki dhidi ya Waislamu nchini India

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, mwaka huu sherehe ya Diwali - ambayo katika utamaduni wa Kihindu ni sikukuu ya nuru na hali ya kiroho - imetumiwa vibaya na akaunti za mitandao ya kijamii zinazohusiana na wafuasi wa mrengo wa kulia wenye misimamo mikali, ambazo zilidhihaki mashambulizi ya mabomu ya Gaza. Akaunti hizo zilichapisha jumbe zinazolinganisha milipuko ya Diwali na mabomu ya Israel huko Gaza, na kugeuza janga la kibinadamu kuwa sababu ya kusherehekea.

Ram Gopal Varma, mtayarishaji maarufu wa filamu nchini India, aliandika katika ukurasa wake wa X: “Nchini India kuna siku moja tu ya Diwali, lakini huko Gaza ni Diwali kila siku.”

Kauli hiyo ilipokelewa kwa shangwe kubwa na makundi ya mrengo wa kulia na ilisambaa kwa kasi mitandaoni.

Wataalamu wanasema lugha hii ya unyanyasaji na uhasama ina mizizi katika mshikamano wa kiitikadi kati ya Hindutva na Uzayuni, kwani pande zote mbili zinatilia mkazo misingi ya ubaguzi wa kidini, uvamizi wa maeneo, na kujenga usalama kupitia kuondoa Waislamu.

Wachambuzi wameonya kuwa katika miaka ya hivi karibuni, sherehe nyingi za rangi na muziki zimekuwa zikihusishwa na unyanyasaji dhidi ya Waislamu na mashambulizi ya mitaa yao, jambo ambalo mara nyingi huzua mapigano ya vurugu mitaani. Mwelekeo huu umeenea pia mtandaoni, ambako video na “meme” za kejeli dhidi ya Waislamu zinaenezwa kwa kutumia alama za reli na mada zinazofanana.

Ripoti inabainisha kuwa mwenendo huu umegeuza “utakatifu wa chuki” kuwa sehemu ya uundaji wa utambulisho wa kisiasa, na mshikamano wa Waislamu wa India na watu wa Palestina umetumiwa kama kisingizio cha kuwadhalilisha na kuwatishia. Kwa mujibu wa wachambuzi, hali hii inaonyesha kuporomoka kwa maadili ya kijamii na kiroho katika jamii ya umma wa India leo.