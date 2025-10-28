Majibu ya China kuhusu Mkutano wa Trump na Waziri Mkuu wa Japan

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu gazeti la China la Global Times, "Guo Jiakun," msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Jumanne, akijibu msisitizo wa Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi juu ya kupanua ushirikiano wa kijeshi, alisema: Eneo la Asia-Pasifiki ni jukwaa la maendeleo ya amani. Marekani na Japan, wakati wa kuendeleza uhusiano wao wa pande mbili na ushirikiano wa kiusalama, zinapaswa kuchangia amani na utulivu katika eneo hilo, na si kinyume chake.

Afisa huyu wa China alieleza kuwa, kutokana na historia ya uchokozi wa kijeshi wa Japan katika zama za kisasa, harakati za kijeshi na kiusalama za nchi hiyo zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na nchi jirani za Asia na jumuiya ya kimataifa.

Aliitaka Japan ielewe wasiwasi wa kiusalama wa nchi jirani na kusema: Tunaitaka Tokyo kutafakari kwa kina kuhusu vitendo vyake vya zamani, kuchukua hatua katika njia ya maendeleo ya amani, na kupata uaminifu wa nchi za Asia kwa vitendo.