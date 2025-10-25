Enayati: Miezi Miwili Ijayo Itakuwa Kipindi Chenye Harakati Nyingi katika Uhusiano wa Tehran–Riyadh

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Alireza Enayati, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Saudi Arabia, siku ya Jumamosi kupitia ukurasa wake katika mtandao wa kijamii X, alitangaza kuanza kwa hatua mpya katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tehran na Riyadh. Aliandika:

“Miezi miwili ijayo itakuwa na siku nyingi za harakati na mikutano muhimu katika njia ya uhusiano wa Tehran–Riyadh.”

Ushiriki wa Mawaziri wa Iran katika Mikutano ya Pamoja

Enayati alibainisha kuwa angalau mawaziri watatu wa Iran watashiriki katika mikutano ya kimataifa na ya kikanda itakayofanyika Riyadh. Aliongeza kuwa:

“Mkutano wa Mawaziri wa Afya, kikao cha Shirika la Utalii la Umoja wa Mataifa, Michezo ya Nchi za Kiislamu, mkutano wa UNIDO na mikutano mingine ya pande nyingi itatoa pia fursa kwa mazungumzo ya ana kwa ana kati ya pande hizo mbili.”

Kuimarika kwa Diplomasia ya Kikanda

Harakati hizi za kidiplomasia ni mwendelezo wa mchakato wa kurejesha uhusiano wa Iran na Saudi Arabia uliotokana na makubaliano ya mwaka 2023 ya kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia rasmi.

Ushiriki wa viongozi wa Iran katika mikutano rasmi nchini Saudi Arabia unaonekana kama ishara ya kuendelea kwa mwelekeo huu chanya na nia ya pande zote mbili kuimarisha ushirikiano wa pande mbili na wa kikanda.